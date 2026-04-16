RSU izcīna Latvijas sieviešu volejbola čempiontitulu

"Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) volejbolistes trešdien finālsērijā izcīnīja trešo uzvaru un triumfēja Latvijas sieviešu volejbola čempionātā.
RSU savā laukumā ar 3-0 (25:18, 25:21, 25:19) pārspēja "Mārupes SC" vienību un sērijā līdz trīs uzvarām guva panākumu ar 3-0.
Finālsērijas pirmajā spēlē RSU mājās uzvarēja ar 3-0, bet otrajā mačā izbraukumā tika pie panākuma ar 3-1.
Pusfinālā RSU sērijā līdz divām uzvarām ar 2-0 guva panākumu pār RVS/LU vienību, bet Mārupes vienība ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Daugavpils sporta skolu".
Pērn par čempionēm kļuva RSU/MSĢ, kas finālā ar 3-0 apspēlēja Mārupes komandu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu