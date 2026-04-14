Piecas psihoneiroloģiskās slimnīcas pievienos Nacionālajam psihiskās veselības centram

VM arī norāda, ka apvienošanas procesā netiek plānota darbinieku atlaišana. Esošais personāls tiks integrēts NPVC struktūrā, un darbinieku tiesību un saistību pārņemšana notiks uzņēmuma pārejas procesā, nodrošinot darba tiesisko attiecību nepārtrauktību bez darba līgumu izbeigšanas.
Pēc 2024. gada datiem apvienojamajās ārstniecības iestādēs kopā strādā 3152 darbinieki. No tiem 370 ir ārsti, 765 — ārstniecības un pacientu aprūpes personāls, 762 — ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls, 108 — administrācijas darbinieki, bet 1147 ir pārējais personāls.
Paredzēta pakāpeniska reorganizācijas īstenošana, regulāra informācijas sniegšana darbiniekiem,
esošo darba samaksas nosacījumu nepasliktināšana un vienotas atlīdzības sistēmas izstrāde ilgtermiņā.
Psihiatrijas pakalpojumu finansējums netiks samazināts. Pēc apvienošanas Nacionālais veselības dienests arī turpmāk organizēs valsts apmaksāto pakalpojumu plānošanu, apmaksu un uzraudzību, taču vienotā līgumā ar apvienoto kapitālsabiedrību. Savukārt pakalpojumu izpilde tiks uzskaitīta dalījumā pa struktūrvienībām, saglabājot teritoriālo pieejamību un nodrošinot finansējuma izlietojuma kontroli.
Paredzēts, ka katra struktūrvienība darbosies kā atsevišķs izmaksu centrs, nodrošinot analītisku finanšu uzskaiti. Pēc apvienošanās tiks sagatavots vienots budžets un vienots finanšu plāns, kā arī centralizēta investīciju, iepirkumu, mācību, komandējumu un personāla izdevumu plānošana.
Patlaban slimnīcās tiek izmantotas atšķirīgas informācijas sistēmas un IT risinājumi, kas ietekmē datu pieejamību, savietojamību un procesu efektivitāti. Savukārt reorganizācijas gaitā
paredzēts ieviest vienotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības pieeju,
tostarp pakāpeniski integrēt informācijas sistēmas un ieviest sistēmu "Tvaiks 2.0.".
Ministrija uzskata, ka vienotas informācijas sistēmas ieviešana samazinās IT infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, nodrošinās vienotu pacientu datubāzi, ātrāku un precīzāku pacientu izvērtēšanu, kā arī ļaus efektīvāk pārvaldīt sistēmas attīstību.
Reorganizācijas rezultātā tiks izbeigti līdzšinējie atsevišķo kapitālsabiedrību valdes amati, bet esošajām ārstniecības iestāžu vadības personām paredzēta iespēja turpināt vadības funkciju īstenošanu reģionālo struktūrvienību līmenī. Profesionālās ārstniecības kapacitātes nodrošināšanai arī turpmāk tiks saglabātas galveno ārstu un galveno māsu funkcijas.
Centralizētas attīstības un reģionālo vajadzību koordinēšanai plānots izveidot Stratēģiskās vadības komiteju, kurā tiks iekļauti pievienojamo slimnīcu vadītāji. Komiteja noteiks budžeta, investīciju un iepirkumu prioritātes, kā arī saskaņos vidēja termiņa darbības stratēģiju, tomēr tai nebūs lēmējtiesību Komerclikuma izpratnē.
VM vērtējumā reorganizācija atbilst valsts pārvaldes politikas virzienam par publisko kapitālsabiedrību skaita samazināšanu un pārvaldības konsolidāciju.
Vienlaikus reorganizācijas īstenošanai būs nepieciešami ieguldījumi. Provizoriskais investīciju apjoms lēsts 4,35 līdz 8,30 miljonu eiro apmērā atkarībā no pārmaiņu apjoma. Lielāko daļu izmaksu veidos informācijas tehnoloģiju sistēmu integrācija.
Papildu valsts budžeta finansējums šim nolūkam nav paredzēts, un
reorganizāciju plānots īstenot pakāpeniski vairāku gadu laikā esošo kapitālsabiedrību budžetu robežās.
Izvērtēti arī alternatīvi risinājumi, tostarp psihiatrijas profila ārstniecības iestāžu integrācija reģionālajās daudzprofilu slimnīcās, taču šāds modelis netika atbalstīts, jo tas varētu radīt riskus specializācijas, kvalifikācijas un profesionalitātes saglabāšanai, kā arī pārvaldības koordinācijai psihiskās veselības aprūpes jomā.
Valdība augustā zināšanai pieņēma VM informatīvo ziņojumu par piecu psihoneiroloģisko slimnīcu pievienošanu NPVC.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu