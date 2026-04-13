Paātrināts pulss, palielināts glikozes līmenis asinīs, augsts asinsspiediens – to visu rada stress un mēs visi zinām, cik tas ir postoši veselībai. TV24 raidījumā "Ārsts atbild" RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride, stāstot par stresa ietekmi uz sirdi, skaidro, ka stresu var iedalīt divos posmos: akūtajā un ilgstošajā.
Uz jautājumu, vai pēkšņs stress, piemēram, somas izraušana, saņemta negatīva ziņa, liels izbīlis, arī var izraisīt kādu saslimšanu, Skride atbild apstiprinoši. "To sauc par Takotsubo sindromu, kardiomiopātiju, kas ir līdzīga miokarda infarktam. Takotsubo var beigties ļoti slikti, tā ka stress ir slikts gan hroniskajā, gan akūtajā stadijā."
