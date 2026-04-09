Latvijā latviešu valodā runājošie vairāk uzticas medijiem nekā krievvalodīgie, secina pētījumā

Vairums krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijas medijos nepastāv vārda brīvība, kamēr lielākā daļa latviešu valodā runājošo iedzīvotāju ir pretējās domās, secināts Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) veiktā pētījumā, par kuru vēsta žurnāls "Ir".
RSU nesen pabeigusi divus gadus ilgu pētījumu par Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmi pret medijiem.
Kā rāda pētījuma dati, starp tiem, kas ģimenē runā latviski, 54% uzskata, ka vārda brīvība Latvijā pastāv. Savukārt krievvalodīgo vidū 64% ir pārliecināti par pretējo.
Vienlaikus, kā raksta "Ir", arī tajā sabiedrības daļā, kas vārda brīvību atzīst, uzticēšanās medijiem nav pašsaprotama. 51% latviešu valodā runājošo un 73% krievvalodīgo piekrīt apgalvojumam, ka mediji atrodas valdības pakļautībā.
Cilvēki bieži medijus un politiku uztver kā vienu savstarpēji saistītu sistēmu, žurnālam sacījis pētījuma vadītājs Jānis Juzefovičs, atzīstot, ka tas ietekmē to, cik lielā mērā viņi uzticas tam, ko redz un dzird.
Igaunijā salīdzinoši mazāka sabiedrības daļa uzskata, ka valdība kontrolē medijus —
šo atšķirību pētnieks skaidro ar augstāku uzticēšanos valsts institūcijām kopumā.
Uztveres atšķirības visizteiktāk redzamas krievvalodīgo auditorijā — respondentu paustajā atkārtojas priekšstats, ka mediji darbojas politisku interešu dēļ un atspoguļo vienpusīgu skatījumu.
Juzefoviča kolēģe, pētniece Olga Žabko "Ir" uzsvērusi, ka cilvēku attieksmi ietekmē arī viņu pieredze ar valsti un sajūta, vai viņi tiek respektēti, un tas neattiecas tikai uz medijiem.
Tomēr arī mediju lomas novērtējumā skaidri redzama etniskā šķirtne — 74% krievu uzskata, ka mediji šķeļ sabiedrību un nostāda latviešus pret krievvalodīgajiem, bet latviešu auditorijā šādam apgalvojumam piekrīt 37%.
Pētījumā secināts, ka attieksmi pret medijiem sabiedrībā sarežģī pēdējo gadu krīzes —
vispirms Covid-19 pandēmija, pēc tam karš Ukrainā. 57% latviešu un 55% krievvalodīgo uzskata, ka Covid-19 pandēmija medijos tika atspoguļota vienpusēji.