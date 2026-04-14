Valdība pirmdien lēma papildināt iepriekš pieņemto lēmumu par 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "Air Baltic", pastiprinot aizdevuma izsniegšanas prasības un nosakot stingrāku uzraudzību.
Tā pēc valdības sēdes žurnālistiem pastāstīja Ministru prezidente Evika Siliņa. Pirmdien premjere bija sasaukusi ārkārtas valdības sēdi par situāciju aviācijā un "Air Baltic". Siliņa uzsvēra, ka ir skaidrs, ka krīze Hormuza šaurumā tik drīz vēl nebeigsies, tādēļ valdībai bija jārunā par aviācijas nozari.
Ministri pirmdien uzklausīja informatīvo ziņojumu par Tuvo Austrumu krīzes ietekmi uz aviācijas nozari. Satiksmes ministrijai (SM) tika uzdots sekot līdzi šai ietekmei, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot tiesību akta projektu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, lai nodrošinātu savlaicīgu un koordinētu valsts rīcību krīzes ietekmes mazināšanai un novērstu iespējamos apdraudējumus. Siliņa atzina, ka daudzas valstis saskaras ar aviācijas nozares nepietiekamību, un gataviem uz ko tādu jābūt arī Latvijā. SM būs jāizstrādā prioritizējošs plāns, ja tāds risks iestātos, skaidroja premjere. Savukārt, skatot jautājumu par "Air Baltic", pēc Siliņas teiktā, vairāku nozaru pārstāvji apliecinājuši, ka lidsabiedrības vērtība nav tikai tajā, cik lielus nodokļus tā ienes valsts budžetā, bet arī tās radītajās konsekvencēs vairākās nozarēs. Siliņa arī uzsvēra, ka "Air Baltic" ir svarīgi izstrādāt jaunu biznesa plānu atbilstoši tai ģeopolitiskai situācijai, kāda šobrīd valda.
Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcija par to, vai atbalstīt īstermiņa aizdevuma piešķiršanu "Air Baltic", lems pēc frakcijas sēdes otrdien un tikšanās ar satiksmes ministru Ati Švinku.
