Enerģētikas uzņēmums "Elenger" ir sācis gatavošanos nākamajai apkures sezonai – šajās dienās Somijas Inko terminālī izkrautas trīs sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) tankkuģu kravas, bet divas drīzumā ieradīsies Klaipēdas LNG terminālī Lietuvā.
Viens tankkuģis piegādā aptuveni vienu teravatstundu (TWh) dabasgāzes.
Tiesa gan, konkrētie LNG piegāžu darījumu nosacījumi, tostarp cenas, nozarē ir komercnoslēpums. "Piegādes tiek plānotas savlaicīgi, vienojoties par apjomiem un piegādes laikiem, taču cena parasti tiek noteikta piegādes brīdī, balstoties uz attiecīgā brīža situāciju dabasgāzes biržās," skaidro SIA "Elenger" valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte.
"Elenger" darbojas piecos tirgos – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Polijā, nodrošinot dabasgāzes piegādes gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem.
Šajā pavasarī ar kuģiem piegādātās piecas LNG kravas pamatā būs paredzētas "Elenger" dabasgāzes klientu apgādei četrās valstīs – Somijā un Baltijas valstīs, kā arī iesūknēšanai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
Latvijā piegādātā dabasgāze primāri tiks izmantota "Elenger" klientu vajadzībām nākamajā ziemas apkures sezonā, savukārt daļa apjoma tiks uzkrāta," informē Dāvis Skulte. Viņš uzsver – lai gan konflikts Tuvajos Austrumos ir izraisījis gāzes un naftas cenu pieaugumu, gāzes pieejamība joprojām ir stabila un piegādes notiek, kā ierasts un bez traucējumiem. Tā kā "Elenger" gāzi galvenokārt piegādā no ASV un Norvēģijas, uzņēmums nav tieši atkarīgs no Kataras sašķidrinātās dabasgāzes, kuru visvairāk ietekmē šā brīža konflikts Tuvajos Austrumos.
Izvērtējot šā brīža situāciju globālajā LNG tirgū, "Elenger" vadītājs secina, ka piegādes Eiropai kopumā saglabājas stabilas. "Traucējumi galvenokārt skāruši atsevišķas Āzijas valstis, piemēram, Indiju, Pakistānu un Bangladešu, kas ir tieši atkarīgas no piegādēm caur Hormuza šaurumu. Eiropu tas ietekmē mazāk, jo Eiropa vairāk balstās uz piegādēm no ASV, Norvēģijas un Āfrikas, un tai ir plašāka piegāžu diversifikācija. Šobrīd nekas neliecina, ka Eiropas gāzes krātuves nākamajai apkures sezonai netiktu piepildītas atbilstoši plānotajiem apjomiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām," rezumē Dāvis Skulte.
Rudenī uzņēmums plāno veikt papildu dabasgāzes piegādes.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".