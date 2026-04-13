Mazumtirgotājs "Lidl" ir uzsācis tirdzniecības ēkas demontāžas darbus Rīgā, Dzirciema ielā 42. Demontāžas darbi uzsākti balstoties uz veikto tehnisko izvērtējumu un spēkā esošajiem administratīvajiem lēmumiem, kas ļauj veikt ēkas nojaukšanu drošības apsvērumu dēļ, informē uzņēmums.
Lēmums uzsākt demontāžu pieņemts pēc visu nepieciešamo tehnisko priekšnoteikumu izvērtēšanas un saskaņā ar normatīvo regulējumu. Demontāžas darbi tiek veikti, ievērojot spēkā esošās drošības, vides un būvniecības prasības.
"Esam gandarīti, ka varam virzīties uz priekšu ar šīs teritorijas sakārtošanu. Ēkas demontāža ir loģisks un atbildīgs solis, ņemot vērā, ka
ēka tika atzīta par nedrošu un diemžēl diezgan ilgu laiku mēs nebijām tiesīgi veikt tās demontāžu.
Lai gan piekļuve ēkai bija liegta, bija situācijas, kad tajā kāds iekļuva, tādējādi sevi apdraudot. Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi cilvēku drošība un sakārtota pilsētvides attīstība," norāda Jānis Ivdris, "Lidl Latvija" nekustamā īpašuma departamenta vadītājs.
Ēkas demontāžas darbi aizņems nedaudz vairāk laika kā ierasts šādos darbos, jo vienlaikus objektā visi materiāli tiek šķiroti.
Par turpmākajiem šī īpašuma attīstības plāniem "Lidl Latvija" informēs atsevišķi.
