Akciju cenas Volstrītā ceturtdien pieauga, bet Eiropas biržās kritās, investoriem pieņemot optimistisku viedokli par Tuvo Austrumu pamieru.
Kuģu satiksme Hormuza šaurumā tomēr pārsvarā netika atjaunota, un tas veicināja naftas cenu palielināšanos.
"Mums vēl nav pilnīga pamiera, bet tirgus ir mehānisms ar perspektīvu un tirdzniecība notiek, it kā pamiera vienošanās būtu lielā mērā noslēgta," sacīja "50 Park Investments" analītiķis Ādams Sarhans.
WTI markas jēlnaftas cena Ņujorkas biržā uz neilgu laiku pakāpās virs 100 ASV dolāriem par barelu, bet noslēdza tirdzniecības sesiju zem šīs atzīmes.
Kopš trešdienas rītā stājās spēkā pamiers Tuvo Austrumu karā, Hormuza šaurumu ir šķērsojuši tikai 10 kuģi — deviņi Irānas kuģi un viens kuģis ar Gabonas karogu.
"Domājams, ka naftas cenas paliks paaugstinātas un nestabilas,
līdz tiks panākta pastāvīgāka vienošanās starp visām pusēm," sacīja "Hargreaves Lansdown" akciju analītiķis Ārins Čīkrī.
"Pat ja pamiers saglabāsies, būs vajadzīgs laiks, lai energoresursu eksports no šī reģiona atgrieztos normālā līmenī, tātad būs ietekme uz izaugsmi un inflāciju, ko vēl ir grūti noskaidrot," brīdināja "RBC Bluebay Asset Management" analītiķis Entonijs Ketls. "Ir jāatzīmē, ka ir nodarīts ievērojams kaitējums infrastruktūrai dažās nozīmīgās energoresursu eksportētājvalstīs."
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 48 185,80 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 6824,66 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,8% līdz 22 822,42 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,1% līdz 10 603,48 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,2% līdz 8245,80 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 1,1% līdz 23 806,99 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 3,7% līdz 97,87 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,2% līdz 95,92 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 1,9% līdz 46,18 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1663 līdz 1,1707 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3394 līdz 1,3441 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 158,57 līdz 159,06 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 87,07 līdz 87,09 pensiem par eiro.
