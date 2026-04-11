Piektdien, 10. aprīlī, Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, vilciens notriecis 2014. gadā dzimušu bērnu, liecina Valsts policijas sniegtā informācija.
Negadījums noticis ap pulksten 14.10 Sliežu ielā. Sadursmes rezultātā bērns guvis traumas un nogādāts medicīnas iestādē.
Par notikušo sākotnēji ziņoja sociālo tīklu profils “Sadursme”, kur publicēts arī aculiecinieka uzņemts video.
Valsts policijā norāda, ka šobrīd tiek skaidroti negadījuma apstākļi, plašākus komentārus nesniedzot.
