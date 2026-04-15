ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka Ķīna ir piekritusi nesūtīt ieročus Irānai un ka viņš ir saņēmis personīgas garantijas no Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina šajā jautājumā.
"Viņi ir piekrituši nesūtīt ieročus Irānai. Prezidents Sji dos man lielu apskāvienu, kad es pēc dažām nedēļām tur ieradīšos," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps, kurš gatavojas 14. un 15. maijā doties vizītē uz Pekinu un tikties ar Sji.
ASV prezidents atsevišķā intervijā telekanāla "Fox Business" raidījuma vadītājai Marijai Bartiromo sacīja, ka Sji būtībā ir apsolījis nepiegādāt Irānai ieročus.
"Es biju dzirdējis, ka Ķīna dod ieročus, es domāju - jūs to redzat visur. (..) Un es viņam uzrakstīju vēstuli ar lūgumu to nedarīt, un viņš man uzrakstīja vēstuli, ka būtībā viņš to nedara," sacīja Tramps.
Trampa vizīte Ķīnā sākotnēji bija plānota martā, bet tika atlikta, ASV un Izraēlai sākot karu pret Irānu.
Ķīna otrdien apsūdzēja ASV "bīstamā un bezatbildīgā" rīcībā saistībā ar Irānas ostu bloķēšanu Hormuza šaurumā, un Sji paziņoja, ka Pekinai būs konstruktīva loma miera veicināšanā Tuvajos Austrumos.
Tramps savā platformā "Truth Social" apgalvoja, ka Ķīna ļoti priecājas par Hormuza šauruma atvēršanu. "Es to daru arī viņu un visas pasaules labā," piebilda Tramps.
Ķīna ir Irānas lielākā tirdzniecības partnere un nozīmīgs Irānas naftas pircējs.
Trampam intervijā telekanālam "Fox" tika jautāts arī par ziņām, ka Ķīna nesen veikusi lielu kiberuzbrukumu ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB). Tramps to neapstiprināja, bet teica: "Mēs to darām viņiem. Viņi to dara mums."
"Ķīna ir Ķīna. Ar viņiem nekad nav viegli, bet mums ar Ķīnu klājas lieliski," piebilda ASV prezidents.
Tramps teica, ka viņš ieņem visstingrāko nostāju attiecībā uz Ķīnu.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu