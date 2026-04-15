Ukrainas dronu triecienā Krievijā Baškortostānā trešdien cietusi Sterļitamakas naftas ķīmijas rūpnīca, vēsta Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli.
Aculiecinieki ziņoja par sprādzieniem un ugunsgrēku, bet sociālajos medijos publicēti video, kuros redzami lidojoši droni un sprādzieni.
Krievu "Telegram" kanāls "Astra", veicot aculiecinieku fotoattēlu un videomateriālu analīzi, secinājis, ka trieciens veikts Sterļitamakas naftas ķīmijas rūpnīcai.
Uzņēmums ražo reaktīvo degvielu un sintētiskos kaučukus. Rūpnīca ietilpst holdingā "Roshim".
Sterļitamaka no frontes līnijas atrodas vairāk nekā 1500 kilometru attālumā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
