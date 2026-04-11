Realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieces Agritas Bindres ikdienā miers vēl nav iestājies, joprojām mēģinot pielikt punktu toksiskajām attiecībām ar bijušo draugu Jāni. Lai gan iepriekš sieviete publiski apgalvoja, ka saikne ir pārtraukta, realitāte izrādījusies sarežģītāka – abi joprojām komunicē.
Atklātā un nedaudz samulsušā sarunā ar meitu Esteri viņa neslēpj, ka ļāvusies vēl vienai sarunai ar Jāni klātienē. Viņa atzīst, ka vīrietis atkal centies viņu pārliecināt, sakot: "Sasolīja zelta kalnus," ar noliektu galvu nosaka Agrita. Viņas motivācija tikties gan nebija saistīta ar jūtām, bet gan vēlmi pēc civilizēta nobeiguma: "Es uzskatu, ka jebkuras attiecības, lai kā arī tās beigtos, tās ir jācenšas cieņpilni pabeigt. Par kaut ko vienoties var tikai sarunas veidā, tādēļ es piekritu satikties un parunāt. Vai mēs nonācām līdz kaut kādam kopsaucējam? Laikam nē, jo ieslēdzās atkal emocijas un manipulācijas. Es visu to biju domājusi savādāk. Katrā gadījumā izrunājām to, kas bija sakrājies."
Kamēr Agrita svārstās apjukumā, Estere ieņem daudz kategoriskāku pozīciju. Viņa aicina māti nepaļauties uz tukšām frāzēm par tūlītējām pārmaiņām, uzsverot, ka rakstura maiņa ir ilgstošs process, nevis vienas dienas lēmums. Jaunietei ir grūti noskatīties uz notiekošo, jo gadiem ilgā necieņa pret māti ir pārsniegusi viņas pacietības mēru: "Man tas laikam ir sakāpis tik daudz, ka es nesaprotu, kā cilvēks var tā izturēties pret otru. Agrita ir mana mamma, es nevaru vēl vairāk pieņemt, ka kāds cits pret man tuvu cilvēku var izturēties tik pretīgi."
Lai norobežotos no negatīvās ietekmes, Bindru ģimene ir mainījusi dzīvesvietu. Konkrēta pilsēta tiek turēta noslēpumā, lai garantētu drošības sajūtu un pasargātu jauno mājvietu no nevēlamiem viesiem. Agrita pat pieļauj domu par novērošanas sistēmu uzstādīšanu, ja tas būs nepieciešams mierīgai ikdienai.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu