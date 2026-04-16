Āfrika kļūst par "izmēģinājumu poligonu" Krievijas centieniem izveidot paralēlu finanšu tīklu laikā, kad stingrākas ASV sankcijas spiež Maskavu meklēt iespējas alternatīviem maksājumu kanāliem un pārrobežu norēķiniem.
"Business Insider Africa" vēsta, ka Krievijas kriptovalūtu firma "A7" bez lieka trokšņa paplašinās Āfrikā, lai pēc atslēgšanas no starptautiskās finanšu ziņojumapmaiņas sistēmas SWIFT palīdzētu Maskavai apiet Rietumu sankcijas. Mērķis ir izveidot paralēlu maksājumu tīklu rubļiem un digitālajiem aktīviem ar Kremļa atbalstu. Sākta darbinieku pieņemšana Togo un aktivitātes Nigērijā un Zimbabvē, bijušas vizītes Madagaskarā.
Pagājušā gada oktobrī Eiropas Savienība ierosināja sankcijas pret "A7A5" – rublim piesaistītu kriptovalūtu, liecina "Bloomberg News" redzētie dokumenti. Āfrikas un Krievijas konferencē Kairā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs raksturoja "A7" kā Krievijas "pirmo starptautisko finanšu platformu".
Āfrika kļuvusi par vienu no visstraujāk augošajiem kriptovalūtu tirgiem pasaulē, ko veicina valūtas svārstīgums un ierobežota piekļuve tradicionālajām banku sistēmām.
Saskaņā ar nozares datiem Subsahāras Āfrika laikā no 2024. līdz 2025. gadam vien reģistrēja vairāk nekā 205 miljardu dolāru "on-chain" kripto vērtību, kas ir 52% pieaugums aktivitātē salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Atšķirībā no Rietumu tirgiem, kur kriptovalūtas darījumu mērķis bieži ir spekulācijas, Āfrikā tās izmantošana lielā mērā ir praktiska.
Vairāk nekā 54 miljoni afrikāņu izmanto kriptovalūtas maksājumiem, naudas pārvedumiem un uzkrājumiem, it īpaši Nigērijā, Kenijā un Dienvidāfrikā. Nigērija kļuvusi par globālu līderi ar vairāk nekā 25 miljoniem kriptovalūtu lietotāju. Kriptovalūtas plaši izmanto arī noziedzīgā pasaule, un tagad pie tās valstiskā līmenī ķeras arī Krievija.
