Krāšņs fināls uzlika treknu punktu saspringtās sezonas gardajam desertam – par Latvijas–Igaunijas basketbola līgas čempioni pirmo reizi kļuvusi "Valmiera Glass VIA", kas zelta mačā viesos ar 100:95 pārspēja "Tartu Ulikool Maks&Moorits".
Rezultatīvākais fināls
Lai gan ierasti titulus izcīna aizsardzība, šajā reizē uzvarēja uzbrukums. Ne vienai, ne otrai komandai nevar pārmest krampja trūkumu pie sava groza, bet lielisks uzbrukums vienmēr pārspēj lielisku aizsardzību. Pirmo puslaiku valmierieši noslēdza ar 12 punktu pārsvaru (55:43), bet trešajā ceturtdaļā iekrita bedrē, nespēja apturēt Braisu Makbraidu (četri tālmetieni šajā cēlienā, kopā spēlē 25 punkti) un pirms pēdējām desmit minūtēm uz tablo zīmīgs 77:77.
Izšķirošo grozu minūti pirms spēles izskaņas guva "Valmieras Glass VIA" kapteinis Artis Ate, realizējot trejaci, bet pēdējos četrus punktus pievienoja Anivaniva Teits-Džounss, kuram kopumā 27 punkti, 13 atlēkušās bumbas (septiņas uzbrukumā) un vērtīgākā spēlētāja tituls. 26 pievienoja Dominiks Steņonis, kurš jau pirms fināla kļuva par līgas rekordistu rezultatīvajās piespēlēs, apsteidzot Rinaldu Sirsniņu, pēdējā cīņā pieplusoja vēl septiņas un nu jaunā latiņa uzstādīta uz 214 piespēlēm.
Ar šiem ārzemniekiem Valmieras kluba vadība izcili trāpījusi, Steņonis pērn bija piecu minūšu spēlētājs Lietuvā, bet jaunzēlandietim Teitam-Džounsam šī ir pirmā sezona Eiropā pēc spēlēšanas ASV koledžu čempionātā. Zem groza lietderīgi ir Endrū Pakers un Omars Pajičs.
Nosvinēts godam
"Atzīmējām, kā pienākas – autobusā, pēc tam Valmierā pasēdējām. Tituls noteikti jāatzīmē, pēc labi padarīta darba jāmāk atpūsties," vakar pusdienlaikā "Latvijas Avīzes" apsveikumus pacilātā garastāvoklī pieņēma Artis Ate, kuram šis ir otrais apvienotās līgas tituls, 2022. gadā ar "VEF Rīgu" finālā gan nekāda intriga nesanāca, sagraujot Pērnavu ar 31 punkta pārsvaru.
"Katram titulam ir sava pievienotā vērtība, šoreiz cita garša, jo iznāca kārtīga "play off" cīņa, spēlētājiem un arī skatītājiem bija interesanti."
Kvalitatīvs un aizraujošs basketbols ar netipiski maz kļūdām – abām komandām kopā vien deviņas. Koncentrēšanos Ate nosauc kā vienu no galvenajiem faktoriem finālā, izceļot arī sabraukušo fanu atbalstu. Atmosfēra Tartu augstākajā līmenī, halle bija pilna (2800 skatītāju). Pirms svarīgā tālmetiena nedomājis – esot brīvam, ir jāmet, un šoreiz ar pozitīvu efektu.
Pēc uzvarām Artis Ate allaž ņem klēpī dēlu Roju, puikam šobrīd seši gadi, pieredzējušajam basketbolistam esot ļoti svarīgi ievērot šo ģimenes tradīciju. A. Ate cer, ka būs iespēja nosvinēt šosezon arī trešo titulu, proti, Latvijas līgas zeltu, un panākumu ceļš turpināsies arī nākotnē. 36 gadus vecais basketbolists karjeru negrasās noslēgt. Puiku gan drīz jau būs grūti paņemt klēpī, bet – ir vēl arī gadu veca māsiņa, līdz ar to galvenais – lai ir uzvaras.
Konkurentiem budžets lielāks
Roberts Zeile, "Valmieras Glass VIA" ģenerālmenedžeris: "Salīdzinot ar Latvijas kausu, emocijas ir vēl lielākas. Tādai pilsētai kā Valmiera šis ir super sasniegums, no līgas 14 komandām mēs esam viena no mazākajām pilsētām, ir pamats lepoties. Aizsardzība nebija vāja, dominēja ātrs basketbols. Mēs vēl soda metienos pazaudējām daudz punktus (16/28), tas droši vien stresa iespaidā. Trešajā ceturtdaļā piecus uzbrukums nospēlējām ļoti individuāli un iedevām iniciatīvu Tartu, šķita, ka vairs nebūs. Tomēr pārlauzām tāpat kā "VEF Rīgu" – ar komandas darbu.
Ar leģionāriem esam apmierināti, šogad ļoti paveicies un mikroklimats ir lielisks.
Divas trīs komandas līgā ir bagātākas, bet mēs spēlējam mazliet labāk. Lielajām pilsētām vienmēr vieglāk piesaistīt spēlētājus nekā Valmierai. Paturēt šos leģionārus būs grūti, uzvarošas komandas basketbolistus grib izķert. Forši, ka Valmiera var pacelt spēlētājus nākamajā līmenī. Ar Kasparu Vecvagaru ir vienošanās uz trim gadiem, bet ir dažas opcijas. Droši vien kāds viņu gribēs. Uzticos, domāju, ka ir patriots, bet priecāsimies, ja Kasparam būs piedāvājums no Eiropas."
Sezona turpinās
Latvijas basketbola līgas ceturtdaļfināli sāksies 11. aprīlī – Rīgas "Zeļļi" (3. vieta pamatturnīrā) uzņems "Liepāju" (6.), bet "Ventspils" (4.) mājās spēlēs ar "Ogri" (5.). Sērija līdz trim uzvarām. Pirmā dueļa uzvarētājus pusfinālā gaida "Valmiera Glass VIA" (2.), bet otrā – "VEF Rīga" (1.).
