Reaģējot uz Itālijas premjerministres Džordžas Meloni kritiskajiem izteikumiem par ASV prezidenta Donalda Trampa uzbrukumiem pāvestam Leonam XIV, Baltā nama saimnieks otrdien intervijā nosaucis Meloni par "nepieņemamu" un apgalvojis, ka viņa "vairs nav tas pats cilvēks".
Telefonintervijā Itālijas laikrakstam "Corriere della Sera" Tramps, izteicies, ka esot šokēts par Meloni. "Man šķita, ka viņa ir drosmīga, bet es kļūdījos," atzinis ASV prezidents.
Vaicāts par Meloni pirmdienas izteikumiem, nosaucot Trampa kritiku par pāvestu Leonu XIV par nepieņemamu, ASV prezidents atcirta: "Tā ir viņa, kas ir nepieņemama, jo viņai ir vienalga, ka Irānai ir kodolieroči un ka tā uzspridzinātu Itāliju divu minūšu laikā, ja tai būtu tāda iespēja."
Meloni cer, ka ASV "darīs darbu viņas vietā", aizsargājot Itāliju no kodoluzbrukuma un nodrošinot naftas plūsmu, piebilda Tramps.
Viņš norādīja, ka abi "jau sen nav runājuši".
Ierakstā platformā "Truth Social" Tramps pirmdien apgalvoja, ka pāvests ir "vājš attieksmē pret noziedzību" un "šausmīgs ārpolitikai".
Meloni vēlāk paziņoja, ka uzskata Trampa izteikumus par pāvestu par nepieņemamiem. "Pāvests ir katoļu baznīcas galva, un ir pareizi un pienācīgi, ka viņš aicina uz mieru un nosoda visas kara formas," uzsvēra Itālijas premjere.
Meloni iepriekš bija viena no Trampa tuvākajām sabiedrotajām Eiropā un bieži centās būt par vidutāju ASV un Eiropas starpā, kad pušu viedokļi bija stipri atšķirīgi.
