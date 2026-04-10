Uzņēmējdarbības un atpūtas centra projekta "Riga Waterfront" dēļ varētu rosināt samazināt vēsturiskā centra aizsardzības zonu, vēsta Latvijas Radio.
Marta vidū Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē tika prezentēts "Riga Waterfront" izstrādātais ziņojums par Andrejsalas attīstības vīzijas ietekmi uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu.
Pats novērtējums nav publiski pieejams, bet to prezentēja investoru "Eagle Hills" pārstāvji.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja Ināra Bula pauda, ka jaunais projekts būs redzams no dažādām Rīgas vietām un ietekmēs pilsētas siluetu.
Esot jādomā arī par pretējo krastu, piemēram, Ķīpsalu, kuras iedzīvotāji ikdienā varēs redzēt projekta būvniecību. "Mums ir jādomā par to, kā Rīga attīstās, saglabājot tomēr mūsu unikalitāti un nepasliktinot dzīves kvalitāti šobrīd jau esošajiem iedzīvotājiem," Latvijas Radio skaidroja Bula.
Vaicāta, vai ir iespējams apvienot viņas vadītās iestādes vēlmi nosargāt Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu ar attīstītāju iecerēm un vēlmēm pēc modernām ēkām, viņa norādīja, ka Rīgai ir nepieciešams attīstīties.
"Ir nepieciešami jauni cilvēki, jauna dzīvība.
Rīgas vēsturiskajā centrā, it īpaši Vecrīgā un ap Vecrīgu esošajām teritorijām, mēs labprāt redzētu, ka ir attīstītāji, uzņēmējdarbība,
atgriežas mūsu pašu iedzīvotāji," atzīmēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja.
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholcs (AS) Latvijas Radio pieļāva, ka varētu nākt ar iniciatīvu samazināt Rīgas Vēsturiskā centra aizsardzības zonu, lai veicinātu "Riga Waterfront" un citu projektu attīstību.
Politiķis neredzot pievienoto vērtību tik milzīgai buferzonai apkārt Vecrīgai.
Aizsardzības zonas samazināšanu atbalsta "Latvija pirmajā vietā" Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers, kurš iepriekš aktīvi reklamēja šo projektu un savā amatpersonas deklarācijā, sākot pildīt Rīgas domes deputāta pienākumus, bija norādījis, ka ir padomes loceklis SIA "Riga Waterfront".
""Riga Waterfront" projekts tiek realizēts Andrejsalā, kas vēl nesen bija ostas teritorija, kur krāva daudz kravas. Andrejsalā arī atradās Rīga Krasta Dzelzceļa stacija, kurā tika apkalpoti vilcieni, kuri nodrošināja kravu plūsmu visai Rīgas ostai labajā krastā. Šī teritorija bija nepievilcīga, slēgta rīdziniekiem, gaiss tur bija piesārņots," Latvijas Radio klāstīja Šlesers.
Savukārt "Jaunās Vienotības" frakcijas vadītāja Linda Ozola sacīja, ka
aizsardzības zona ir nostiprināta likumā, līdz ar to Rīgas dome pati nemaz nevar to mainīt.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika Latvijas Radio skaidroja, ka valsts ir uzņēmusies atbildību par vēsturiska mantojuma sargāšanu. Attiecīgi tas arī nozīmē to, ka Rīgas dome nekādi nevar lemt par aizsardzības zonas samazināšanu.
Moļņika piebilda, ka ne aizsardzības zona, ne UNESCO statuss netraucē attīstībai.
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) uzņēmējs un nekustamo īpašumu attīstītāja kompānijas "Eagle Hills Properties" vadītājs Mohameds Ali Alabbars plāno Rīgas krastmalas attīstības projektā "Riga Waterfront" izveidot mājvietu 30 000 iedzīvotājiem.
"Eagle Hills Properties" dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Alabbars norāda, ka "Riga Waterfront" mērķis ir "attīstīt un atdzīvināt Latviju un tās galvaspilsētu Rīgu, pozicionējot to kā jauno Eiropas centru".
Ar kopējo plānoto ieguldījumu trīs miljardu eiro apmērā atjaunotā krastmala, kas stiepsies piecus kilometrus gar Daugavas krastu, tiks veidota tā, lai pārvērstu Andrejsalas teritoriju par jaunu centru. Projekts iecerēts kā jauns un būtisks Rīgas kodols, kas apvieno dzīvojamās mājas, zaļās zonas un tiešu piekļuvi ūdenim.
Projektā plānots, ka vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju dzīvos aptuveni 8000 mājokļos. Plānotas arī viesnīcas ar vairāk nekā 1000 viesmīlības piedāvājumiem — slidotavām, modernu kruīzu termināli, plašu iepirkšanās centru un publiskajiem laukumiem. Projektā paredzēts, ka vecās elektrostacijas teritorija pārtaps par tirdzniecības vietu un gastronomijas centru.
"Eagle Hills Properties" pārstāvji norāda, ka ieguldījumi projekta attīstībā paver iespējas iegūt dzīvesvietu Rīgā un, sākot ar investīcijām no 250 000 eiro, piedāvā iespēju iegūt priekšrocības Eiropas Savienības rezidences programmās.
