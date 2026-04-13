Otrdien, 14. aprīlī, pulksten 19.00 VEF Kultūras pilī notiks Franca Lehāra operetes "Džudita" izrāde, kas būs benefices izrāde galveno lomu atveidotājiem Antai Jankovskai un Dainim Skutelim, kuri ir Operetes teātra vadošie solisti jau desmit gadus.
"Anta Jankovska un Dainis Skutelis uz skatuves satikās operetē "Jautrā atraitne", gan ne kā tiešais mīlētāju pāris, bet kā Hanna un Rosiljons, un pēc tam jau kā vadošais pāris operetē "Silva. Čardaša karaliene", un tagad arī abās vadošajās lomās operetē "Džudita". Viņu partnerība ir kopš 2015. gada — tikpat ilgi, cik viņi abi ir Operetes teātrī, kur dzied varoņu lomas.
Antai piemīt dziļa inteliģence, plašs lietu tvēriens, viņa iedziļinās katrā ar lomu saistītajā detaļā, arvien spodrinot to līdz pilnībai. Viņas profesionālā dejotprasme ļāvusi izpausties visiem mūsu horeogrāfiem.
Dainis ir kā tīrradnis, dabas dots talants, viņam dzīvē izdodas apvienot šķietami neapvienojamo, katru dienu pārvarot lielus attālumus, viņš pie klausītājiem dodas dažādos žanros.
Abi partnerībā kā pretpoli pievelkas —
Daiņa intravertais, elēģiskais maigums, atturīga, bet jebkurā brīdī uzliesmot gatava vīrišķība un Antas kaislīgā, emocionāli aizrautīgā daba un dabiskais "dienvidu" temperaments, veido organisku saspēli. Viņi abi teātrī ir unikālas personības un arī brīnišķīgi ģimenes cilvēki un kolēģi," stāsta Operetes teātra radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Itālijā rezidējošais latviešu soprāns Anta Jankovska aizsākusi savas skatuves gaitas kā profesionāla balerīna uz LNOB skatuves. Vokālo mākslu apguvusi J. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā Natālijas Kozlovas klasē, pēc tam Arrigo Boito Parmas konservatorijā Itālijā Lučetas Bici un Karmenas Santoro klasē, iegūstot operdziedātājas kvalifikāciju. Vokālo tehniku papildinājusi vairākās starptautiskās meistarklasēs un operas akadēmijās — pie Fr. Meli, M. Devias, R. Kabaivanskas, M. Freni u.c.
Kopš 2015.gada Anta ir Operetes teātra vadošā soliste.
Viņas repertuārā ir titullomas operetēs "Jautrā atraitne", "Silva. Čardaša karaliene", "Džudita" , kā arī Madlēnas de Foblā loma operetē "Balle Savojā". Hannas Glavarī lomu Anta ir dziedājusi arī Lukas, Pizas un Livorno operteātros Itālijā.
Tenors Dainis Skutelis vokālo mākslu studējis JVLMA, papildinājies pie vokālā pedagoga Aksela Everaerta Briselē, LNOB dziedājis Arturo operā "Lucia di Lammermoor", Trikē operā "Jevgeņijs Oņegins", Alfrēdu un Klemu B.Britena operā "Spēlēsim operu "Mazais skursteņslauķis"", koncertprogrammā "Operetes karuselis". Dziedājis Maskavas Lielajā teātrī, Monako u.c.
Dainis ir vairākkārtējs Jāņa Zābera piemiņas konkursa "Aiviekstes lakstīgala" uzvarētājs, un ar panākumiem piedalījies vairākos vokālistu konkursos ārzemēs. Plašu atpazīstamību un popularitāti dziedātājs ieguva, 2008. gadā uzvarot LNT šovā "Latvijas zelta talants". Radoši sadarbojies ar Inesi Galanti, Latvijas Trīs tenoriem un maestro Raimondu Paulu u.c.
Kopš 2015. gada Dainis ir Operetes teātra solists, kur iestudējis Rosiljona lomu operetē "Jautrā atraitne" un Edvīna lomu operetē "Silva. Čardaša karaliene", Oktavio lomu operetē "Džudita", Raimonda lomu mūziklā "Mežrozīte. Pilsētas romance", regulāri piedalās Starptautiskajos Operetes festivālos Ikšķilē, Operetes teātra koncertprogrammās un televīzijas ierakstos,
šobrīd ir šova Koru kari Preiļu purpura kora līderis.
Francs Lehārs (1870—1948) par "Džuditu" pats ir teicis, ka šī operete viņa daiļradē izceļas ar nopietnāku, dramatiskāku raksturu nekā lielākā daļa publikas jau iecienīto, vieglāko operešu. Tajā ir gan kaislīga, dramatiska mīlas līnija, gan spēcīgs, gandrīz verdikta cienīgs fināls. Komponists uzsvēris, ka "Džudita" ir robeždarbs starp opereti un operu. Autors vēlējies radīt opereti, kurā lirika un drāma savijas tik cieši, ka robeža starp žanriem kļūst neskaidra. Tādēļ "Džuditu" dažkārt dēvē arī par "opereti ar operas dvēseli".
Operetes teātra iestudējumu veidojis austriešu režisors Gernots Kranners
sadarbībā ar kostīmu mākslinieci Aleksandru Brandneri (Alexandra Brandner/Vācija), scenogrāfu Hervigu Libovicki (Hervig Libowitcky/ Austrija). Režisora asistente — Sonora Vaice, diriģents Atvars Lakstīgala, multimediju māksliniece Ineta Sipunova, horeogrāfe Ieva Kemlere, gaismu mākslinieks Ivars Vācers. Evitas Mamajas tulkojums, Pola Bernarda Bernota orķestrācijas.
Benefices izrādē Rīgā, VEF Kultūras pilī, titullomā — Anta Jankovska, Oktavio lomā — Dainis Skutelis. Citās lomās solisti: Jolanta Strikaite, Patrīcija Kozlovska, Emīls Kivlenieks, Nauris Indzeris, Inmārs Sikle, Henrijs Kozlovskis, Ieva Kemlere, kā arī koris, dejotāji un simfoniskais orķestris. Diriģents: Artūrs Plaudis.
Iestudējums tapis ar Altum un VKKF līdzfinansējumu un sadarbībā ar SND.
