Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Mariu Žiļajevu, kura 15. aprīlī ap pulksten 15.00 devusies prom no dzīvesvietas Mežciema rajonā Rīgā un līdz šim brīdim jaunietes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums ap 176 cm, vidējas miesas uzbūves, tumši čirkaini mati pāri plecam.
Apģērbs: pelēkas sporta bikses, tumša jaka.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, rakstot uz e-pastu rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruņa numuru 112!
