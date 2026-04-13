Krievija neapsveiks konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") līderi Pēteri Maģaru ar uzvaru Ungārijas parlamenta vēlēšanās, paziņojis Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.
"Mēs nesūtām apsveikumus nedraudzīgām valstīm. Un Ungārija ir nedraudzīga valsts, tā atbalsta sankcijas pret mums," paziņoja Peskovs.
Atbildot uz Kremļa korespondenta Aleksandra Junaševa jautājumu, vai tas nozīmē, ka Maskava draudzējas tikai ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, Peskovs atbildēja: "Mums ar viņu bija dialogs."
2022. gada martā Krievija iekļāva Ungāriju, tāpat kā citas Eiropas Savienības (ES) valstis, "nedraudzīgo valstu" sarakstā. Taču 2022. gada aprīlī Krievijas diktators Vladimirs Putins telegrammā apsveica Orbānu ar viņa vadītās partiju koalīcijas uzvaru vēlēšanās.
Peskovs, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, sacīja, ka Kremlis respektē ungāru izvēli, un norādīja, ka Krievijas varasiestādes cer turpināt pragmatiskus kontaktus ar jauno Ungārijas vadību.
