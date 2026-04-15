Krievija piekritusi izmaksāt Azerbaidžānai kompensāciju par Azerbaidžānas nacionālās aviokompānijas "Azerbaijan Airlines" (AZAL) lidmašīnas avāriju, ko izraisīja Krievijas pretgaisa aizsardzības raķete.
Krievija un Azerbaidžāna ir panākušas "pienācīgu vienošanos par sekām, tostarp par kompensācijas izmaksu," teikts abu valstu Ārlietu ministriju kopīgajā paziņojumā. Diplomāti pavēstīja, ka vienošanās tika panākta Krievijas diktatora Vladimira Putina un Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva tikšanās laikā Dušanbē 2025. gada oktobrī.
AZAL lidmašīna, kas lidoja no Baku uz Grozniju, 2024. gada decembrī avarēja Kazahstānā. Lidmašīnai pie Groznijas trāpīja Krievijas pretgaisa aizsardzības raķete. Avārijā gāja bojā 38 cilvēki un 29 izdzīvoja.
Aviokatastrofa notika laikā, kad Krievijas pretgaisa aizsardzība atvairīja Ukrainas dronu uzbrukumu Kaukāza reģioniem, un Baku nekavējoties paziņoja, ka lidmašīna avarēja "ārējas ietekmes rezultātā".
Maskava sākotnēji noliedza, ka būtu iesaistīta katastrofā, kas nopietni saasināja attiecības starp Krieviju un Azerbaidžānu, un Alijevs runāja par plāniem vērsties starptautiskajā tiesā.
Gadu pēc katastrofas, tiekoties ar Alijevu Dušanbē, Putins atzina, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības raķetes sprāgušas Azerbaidžānas lidmašīnas tuvumā.
