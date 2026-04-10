Sestdien, 11. aprīlī, Liepājas "Lielajā dzintarā" skanēs viens no īpašajiem festivāla "Baltijas mūzikas dienas" notikumiem – dzejnieka Rainera Marijas Rilkes "Vēstules jaunajam dzejniekam" ar četriem pasaules pirmatskaņojumiem dziedās Latvijas Radio koris mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Kaspara Putniņa vadībā.
Baltijas mūzikas dienas – centrālais mūsdienu mūzikas forums Baltijas valstīs – Rīgā un Liepājā norisināsies no 9. līdz 17. aprīlim, bet iepriekšējais festivāls Latvijā notika 2023. gadā. Šīgada forums ar moto "Mēs dzīvojam citos laikos" aizsāk ciešu sadarbību ar Ziemeļvalstu mūzikas dienām un Somijas, Zviedrijas, Islandes, Norvēģijas, Dānijas, Skotijas un Fēru salu komponistu savienībām. Deviņās programmās ar 15 pasaules pirmatskaņojumiem un vairāk nekā 30 darbu atskaņojumiem dzirdēsim ne vien Baltijas, bet arī ziemeļvalstu komponistu interesantākos darbus.
Par Latvijas Radio kori ārzemju prese ir rakstījusi, ka tas ir "viens no izcilākajiem koriem pasaulē". 2023. gadā Latvijas Radio koris saņēma prestižo britu žurnāla "Gramophone" gada balvu par ierakstu "John Cage. Choral Works" (2022, "Ondine") kategorijā "Labākais kormūzikas albums".
Par kopīgo un atšķirīgo Baltijas valstu mūzikas izjūtā, kā arī sajūtām, gadu esot Latvijas Radio kora vadībā, "Latvijas Avīze" sarunājās ar Latvijas Radio kora māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Kasparu Putniņu.
Kas būs galvenais Baltijas mūzikas dienu koncertā?
K. Putniņš: "Vēstules jaunam dzejniekam" balstās Rainera Marijas Rilkes tekstos, kuros viņš jaunam māksliniekam stāsta par radošā darba būtību – iekšēju disciplīnu, pacietību un spēju uzticēties savai balsij arī tad, ja skaidras atbildes vēl nav. Šī doma tieši sasaucas ar festivāla moto "Mēs dzīvojam citos laikos" – komponisti, dzejnieki, gleznotāji bieži dzīvo citā laika realitātē – viņu darbs prasa ilgu koncentrēšanos, vientulību un lēnu ideju nobriešanu. Man bijušas ārkārtīgi spilgtas sastapšanās ar Rilkes dzeju, visbiežāk mūzikas kontekstā, bet ne tikai – sastopoties ar viņa darbiem, šķiet, atveras jauna, agrāk nepazīstama teritorija. Pirms kāda laika uzgāju viņa "Vēstules jaunajam dzejniekam" un kopš tā brīža nebija vairs miera, likās, ka darbs jārealizē koncerta formātā. 11. aprīlī klausītājiem piedāvāsim kompilāciju – oriģinālā ir desmit Rilkes vēstuļu. Tās, lai gan izdotas kā literārs darbs, patiešām ir autentiskas vēstules reālam cilvēkam. No šīm desmit vēstulēm koncertā pēc formas sakompilēta viena, kura sastāv no piecām nelielām daļām, kas runā par ļoti svarīgiem cilvēka dzīves jautājumiem. Šīs piecas daļas ierāmē četrus jaunus skaņdarbus, kurus sarakstījuši komponisti no Baltijas valstīm.