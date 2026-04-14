Apmēram pirms mēneša aktieris Artūrs Dīcis paziņoja, ka savos 40 gados ir zaudējis laulību. Aizvadītajās brīvdienās viņš publiski nācis klajā ar vēl kādu vēstījumu.
Savā Instagram kontā Dīcis publiski paudis līdz šim neizteiktu atziņu: "Es gribu te, publiskā vidē piefiksēt to, ko es nekad neesmu teicis ne citiem, ne galvenais — pats sev. Es esmu brīnišķīgs un labs cilvēks. Un ar mani viss būs labi. Un uz sāpēm attiecinu cīņas kluba 7. likumu."
Aktieris veicis arī būtiskas izmaiņas savā "Instagram" profilā. Viņš izdzēsis visas līdz šim publicētās bildes un nomainījis profila nosaukumu uz "artnonsensical", ko no angļu valodas var tulkot kā "bezjēdzīga māksla". Arī profila aprakstā atstāts vien vārds "Nonsensical" ("absurds").
Uz aktiera ierakstu reaģējuši arī sabiedrībā zināmi cilvēki, komentāros aktierim paužot atbalstu. Raidījumu vadītāja Grēta Peide komentē: "Tagad es jau paspēju visu kaut ko sadomāties pēc šī Tava ieraksta. Es ceru, ka Tev viss ir labi. Un, ja nav — tad viss noteikti būs labi!". Lelde Dreimane uzsvērusi, ka viņš ir lielisks cilvēks.
