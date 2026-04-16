Dziedātāja, čelliste un dziesmu autore MADARA laidusi klajā jaunu solosinglu "Uz Zemes satikties", kam tapis arī animēts dziesmu vārdu videoklips. Dziesma ir jau otrais priekšvēstnesis gaidāmajam soloalbumam rudenī.
Pērnā gada decembrī klajā laistajam solosinglam "Šai pasaulē" sekojošā relīze "Uz Zemes satikties" arīdzan tapusi sadarbībā ar producentiem Tomasu Anču un Jāni Narbutu. "Mums jau izveidojies spēcīgs radošais trio, kurā spējam cits citu papildināt un radīt muzikāli skaistu un patiesu saturu," saka MADARA.
Jaunā dziesma nesteidzīgā procesā tapusi apmēram gadu, pieslīpējot tās aranžiju, vīziju un kopsajūtu. "Uz Zemes satikties" mūzikas un vārdu autore MADARA neslēpj prieku, ka izdevies radīt emocionāli piesātinātu dziesmu ar dziļāku vēstījumu. Tomass piedāvājis krāsaināku dziesmas aranžiju, bet Jānis licis lietā savas plašās zināšanas elektronisko skaņu, bītu un semplu izstrādē.
"Uz Zemes satikties" vēstīts par dvēseļu satikšanos šajā dzīvē, par nozīmīgu mirkļu trauslumu, atkalsatikšanos un cilvēciskajām saiknēm. "Mēs uz Zemes esam ieradušies tikai uz laiku, lai piedzīvotu, mācītos un cits citu atrastu no jauna," komentē MADARA. "Jaunajā dziesmā lūkoju norādīt, ka ikviens pats ir savas dzīves veidotājs un katra realitāte pieder tikai un vienīgi pašam."
Jaunajā singlā mūsdienīgi skanoši elektroniskie motīvi un smalki veidoti sempli apvienoti ar čella spēles niansēm, radot bagātīgu un telpisku skanējumu. Savukārt vokalizēts kāds ļoti personīgs un patiess stāsts.
Laists klajā arī vizuāli krāšņs lirikas videoklips, kura animāciju autore ir Helēna Ozola. Tā estētika veidota, akcentējot simboliskus siluetus — dvēseļu un cilvēku tēlus, kas sastopas uz Zemes, atspoguļojot dziesmas centrālo ideju par atkalsatikšanos. Paralēli iezīmēti arī visā pasaulē atpazīstami mistiskākie un enerģētiski piesātinātākie simboli, kas piešķir kopstāstam plašāku dimensiju.
Madara Fogelmane jeb MADARA ir dziedātāja, kura uzaugusi un mācījusies Jelgavā, čella spēli apguvusi Amsterdamas Konservatorijā un Briseles Karaliskajā konservatorijā, kur bakalaura un maģistrantūras studijās papildinājusi zināšanas pie tādiem čella profesoriem kā Jeroen Reuling (Beļģija), Olsi Leka (Albānija), Jeroen den Herder (Nīderlande) un Gavriel Lipkind (Izraēla).
Tomēr par savām mājām Madara vienmēr dēvējusi Latviju, vada savu privātpraksi "Čella skola" pieaugušajiem un bērniem Rīgas centrā, kā arī "Saldus mūzikas skolā" strādā par čella pasniedzēju. Kopā ar Martu Līci viņa muzicē arī duetā "Sinerģija".
