Ministru kabinets otrdien apstiprināja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavoto Latvijas Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam 2026. gada progresa ziņojumu.
Ziņojuma ievadā finanšu ministrs Arvils Ašeradens raksta: "Ziņojums sagatavots, balstoties uz Finanšu ministrijas 2026. gada februāra makroekonomiskajām prognozēm, kurās līdztekus bāzes scenārijam analizēts arī optimistiskais un pesimistiskais attīstības scenārijs. [..] Pašreizējā ģeopolitiskā situācija pasaulē, jo īpaši konflikta eskalācijas risks Tuvajos Austrumos, prasa pastiprinātu uzmanību pesimistiskā scenārija iespējai. Naftas un gāzes piegāžu blokāde Hormuza šaurumā var ne tikai sekmēt inflāciju, bet, blokādei ieilgstot, arī izraisīt piedāvājuma kritumu ar tam sekojošu negatīvu ietekmi uz izaugsmi. Pastāv risks piedzīvot stagflāciju – zemu izaugsmi kopā ar augstu inflāciju. Uz šā gada februāra prognozēm balstītais makroekonomiskais bāzes scenārijs paredz Latvijas ekonomiskās izaugsmes paātrināšanos līdz 2,6% 2026. gadā, savukārt inflācija 2026. gadā tiek prognozēta 2,9% apmērā. Nākamajā gadā prognozēta inflācijas pazemināšanās līdz 2,6%, pēc tam cenu pieaugumam stabilizējoties 2,3% apmērā. Tomēr, ņemot vērā pastiprināto ģeopolitisko nenoteiktību, šogad vairāk nekā citus gadus uzmanība jāpievērš pesimistiskajam scenārijam. Pastāv augsta varbūtība, ka augustā gatavotās nākamās makroekonomiskās prognozes vairāk līdzināsies tieši šim scenārijam. [..] Inflācija 2026. gadā varētu pieaugt līdz 3,2% un 2027. gadā – līdz 2,8%."
