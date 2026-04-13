Pirmdien pēc plkst. 11 vairāku kravas automašīnu sadursmes dēļ bloķēta Liepājas šoseja netālu no Tīreļiem.
Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti pieci kravas transportlīdzekļi. Pašlaik dienesti vēl strādā notikuma vietā, tāpēc plašāka informācija par negadījumu nav pieejama.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegto informāciju apbraukt negadījuma vietu var pa ceļu Kalnciems-Kūdra vai Ventspils šoseju.
