Ceturtdien daudzviet Latvijā uzpilinās lietus, vietām īslaicīgi līs stiprāk, prognozē sinoptiķi.
Lielāks nokrišņu daudzums gaidāms dienvidaustrumu novados, kā arī dažviet Vidzemē. Daudzviet valstī uzspīdēs saule. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns.
Maksimālā gaisa temperatūra no +7 grādiem vietām piekrastē līdz +16 grādiem valsts ziemeļaustrumos.
Rīgā palaikam iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +7..+9 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu