Par ilgstošu neierašanos uz sēdēm Rosļikovam varētu anulēt deputāta pilnvaras

Rīgas domes deputātam Aleksejam Rosļikovam ("Stabilitātei") neapmeklējot domes sēdes, varētu tikt anulētas viņa deputāta pilnvaras, uzskata Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
"Pēc nepieciešamības vērtēsim situāciju, un, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, viņa pilnvaras var anulēt dome vai viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs," skaidroja Rīgas mērs.
Kleinbergs pauda cerību, ka arī citi "pretvalstiski elementi", kādu, viņaprāt, Rīgas domē netrūkst, sekos Rosļikova pēdās un dosies uz zemēm, kas viņu sirdīm ir tuvākas.
Savukārt galvaspilsētas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) rosinās Rīgas domi izvērtēt iespēju neizmaksāt Rosļikovam atalgojumu, ņemot vērā, ka deputāts atrodas ārpus Latvijas un, iespējams, nepilda savus tiešos pienākumus.
Kā skaidro Ratnieks, deputāta atalgojums ir cieši saistīts ar faktisku pienākumu izpildi, tostarp dalību domes un komiteju sēdēs, darbu komisijās un darba grupās, kā arī citu ar mandātu saistītu pienākumu veikšanu.
"Iedzīvotājiem ir tiesības sagaidīt, ka ievēlētie pārstāvji Rīgas domē aktīvi un atbildīgi pilda savus pienākumus. Ņemot vērā šobrīd publiski pieejamo informāciju,
Aleksejs Rosļikovs atrodas Baltkrievijā un plāno tur uzturēties, bet Latvijā viņš ir izsludināts meklēšanā, jo viņam ir piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums,"
pauda Ratnieks.
Viņa ieskatā Rosļikovs apzināti izvairās no tiesas procesa un neatrodas Latvijā. Šādā situācijā esot pilnīgi nepieņemami, ka persona, kura ne tikai nepilda deputāta pienākumus, bet faktiski izvairās no tiesiskās atbildības, turpina saņemt atalgojumu no Rīgas nodokļu maksātājiem.
"Ja Rosļikovs neplāno atgriezties Latvijā un nespēj pildīt savus pienākumus, Rīgas iedzīvotājiem nav viņš jāuztur ar deputāta atalgojumu, vēl pie tam, ka viņš šobrīd atrodas valstī, kas atbalsta agresoru," norādīja Ratnieks.