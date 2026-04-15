Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki pārtver gandrīz 80% Krievijas spārnoto raķešu un 90% Krievijas dronu, tā dēvētajā Ramšteinas formātā notiekošās Ukrainas kontaktgrupas sanāksmē Berlīnē paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs.
Pēc Fedorova teiktā, šoziem Krievija uz Ukrainu izšāva 462 ballistiskās raķetes, gandrīz 600 spārnoto raķešu un 27 000 dronu "Shahed".
"Mūsu prioritātes ir nemainīgas - pretgaisa aizsardzība, Ukrainas dronu un raķešu [ražošanas] palielināšana un tālās darbības rādiusa artilērijas munīcijas nodrošināšana. Šodien mēs nāksim klajā ar jaunām iniciatīvām sadarbības stiprināšanai," platformā "Telegram" rakstīja Fedorovs, paziņojot par kontaktgrupas sanāksmes sākumu.
Dronu triecienā cietusi naftas ķīmijas rūpnīca Baškortostānā
Ukrainas dronu triecienā Krievijā Baškortostānā trešdien cietusi Sterļitamakas naftas ķīmijas rūpnīca, vēsta Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli.
Aculiecinieki ziņoja par sprādzieniem un ugunsgrēku, bet sociālajos tīklos publicēti video, kuros redzami lidojoši droni un sprādzieni.
Krievu "Telegram" kanāls "Astra", veicot aculiecinieku fotoattēlu un videomateriālu analīzi, secinājis, ka trieciens veikts Sterļitamakas naftas ķīmijas rūpnīcai.
Uzņēmums ražo reaktīvo degvielu un sintētiskos kaučukus. Rūpnīca ietilpst holdingā "Roshim".
Sterļitamaka no frontes līnijas atrodas vairāk nekā 1500 kilometru attālumā.
