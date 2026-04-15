Īstenojot vienotās vadības modeli, Rīgas pašvaldības policija uzlabos savu operativitāti, trešdien, atklājot vienotās vadības un videonovērošanas centru Mīlgrāvī, solīja policijas vadība.
Kā informēja Rīgas domes vicemēra Edvarda Ratnieks (NA) padomniece Inese Ozoliņa, līdz ar jaunā centra atklāšanu galvaspilsēta var lepoties ar vienu no modernākajiem videonovērošanas un krīžu vadības centriem Baltijā.
Tas uzraudzīs kārtību Rīgā ar teju 600 videonovērošanas kameru tīklu.
Jaunizveidotais centrs ir stratēģisks ieguldījums policijas izaugsmē un drošības stiprināšanā galvaspilsētā, kas ļaušot Rīgas pašvaldības policijai operatīvāk reaģēt uz apdraudējumiem un krīzēm, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos policijai.
Ratnieks skaidro, ka tas ir ilgi gaidīts projekts, kas, pateicoties augsti attīstītām tehniskajām iespējām, ļaus Rīgas pašvaldības policijai daudz operatīvāk uzturēt kārtību, kā arī novērst un atklāt pārkāpumus. Vienlaikus ir jāturpina attīstīt videonovērošanas tīklu, katru gadu to paplašinot ar jaunām videokamerām, norāda vicemērs, piebilstot, ka Rīgā drošības jomā jāizmanto jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas.
Plānots, ka, īstenojot vienotās vadības modeli, tiks racionālāk izmantoti resursi, uzlabosies kopējais redzējums par operatīvo situāciju pilsētā un tiks vienmērīgi sadalīta slodze uz pilsētā patrulējošām ekipāžām.
"Jaunā ēka ļauj dubultot policistu skaitu, kas
diennakts režīmā sekos līdzi sabiedriskajai kārtībai un drošībai pilsētā izvietotajās videonovērošanas kamerās,"
norāda Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA).
Agrāk pašvaldības policijas resursu dislokācija un vadība bija piesaistīta pilsētas administratīvi teritoriālam dalījumam, proti, vēsturiskām priekšpilsētām, kas vairs neatbilda pilsētas esošajam funkcionālajam dalījumam apkaimēs. Savukārt struktūrvienību darbs tika vadīts no sešām teritoriālajām pārvaldēm.
Centralizējot pašvaldības policijas dežūrdaļu vadību, būs iespēja operatīvāk reaģēt uz izsaukumiem un dažādiem pārkāpumiem pilsētā, pauž Lapiņš.
Vienlaikus centrs apvienos arī mūsdienīgas taktikas apmācības un treniņu telpas. Jaunajā ēkā un tai piegulošajā teritorijā ir izvietota policijas darbinieku apmācību infrastruktūra ar mūsdienīgu sporta zāli, tuvcīņas zāli, sporta laukumu un taktisko apmācību ēku, kas agrāk pašvaldības policijas rīcībā nebija.
Jaunais Rīgas pašvaldības policijas Vienotās vadības un videonovērošanas centrs atrodas Lēdurgas ielā 26. Kopējais projekta finansējums ir 7,96 miljoni eiro būvniecībai un aptuveni miljons eiro centra aprīkošanā. Tajā strādā aptuveni 100 Rīgas pašvaldības policijas darbinieku.
