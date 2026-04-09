Ņemot vērā degvielas cenu pieaugumu un inflāciju kopumā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS) var saskarties ar medikamentu izmaksu pieaugumu, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" teica tās valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
Beļuns skaidroja, ka, plānojot budžetu, patlaban vienā no lielākajām izdevumu pozīcijām — medikamentos un medicīnas ierīcēs — ir ieplānots cenu pieaugums līdz pat 8%. Tajā pašā laikā esot indikācijas, ka faktiskais izmaksu kāpums varētu būt vēl lielāks, kas potenciāli ietekmētu budžetu. Par šiem riskiem esot informēts gan Nacionālais veselības dienests, gan Veselības ministrija.
Viņš uzsvēra, ka galvenais princips ir nodrošināt, lai netiktu samazināta ārstēšanas kvalitāte un lai ārstniecībai un aprūpei pārejas procesos nebūtu negatīvu seku.
Runājot par Latvijas Onkoloģijas centram piešķirto finansējumu, kas patlaban pārsniedz 63 miljonus eiro, Beļuns norādīja, ka papildu tam esot identificēta nepieciešamība pēc vēl aptuveni 12 miljoniem eiro, kas vajadzīgi telpu, iekārtu un citu resursu nodrošināšanai.
Viņš arī informēja, ka projekts virzās atbilstoši plānotajam grafikam un ka nav kavēta neviena diena. Projektu sākot, esot noteikts skaidrs mērķis — process nekādā veidā nedrīkst ietekmēt ārstniecības un aprūpes kvalitāti, un pacienti šajā laikā nedrīkst ciest.
