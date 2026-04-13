ASV prezidents Donalds Tramps svētdien žurnālistiem sacīja, ka nav liels pāvesta Leona XIV fans, šādi izsakoties pēc tam, kad pasaules katoļu līderis bija izteicis aicinājumu uz mieru.
"Es neesmu liels pāvesta Leona fans. Viņš ir ļoti liberāls cilvēks, un viņš ir cilvēks, kas netic noziedzības apturēšanai," Tramps sacīja žurnālistiem Endrūsa apvienotajā bāzē, Mērilendas štatā.
Tramps pārmeta pāvestam, ka viņš "spēlējas ar valsti, kas vēlas iegūt kodolieroci".
Sestdien pāvests publiski aicināja līderus apturēt vardarbību, sakot dievlūdzējiem Svētā Pētera bazilikā: "Reiz pietiek savtīguma un naudas elkdievības! Pietiek varas izrādīšanas! Pietiek kara!"
Tramps žurnālistiem paustos komentārus atkārtoja platformā "Truth Social": "Es nevēlos tādu pāvestu, kas uzskata, ka ir okei, ja Irānai ir kodolierocis."
Kad Tramps otrdien draudēja iznīcināt Irānu, paužot, ka "šovakar mirs vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atdzīvināta", pāvests nosodīja šos izteikumus kā "patiesi nepieņemamus" un mudināja puses "atgriezties pie sarunu galda".
Pāvests vēlāk pauda gandarījumu par ziņām par pamieru starp ASV un Irānu kā "patiesas cerības zīmi".
