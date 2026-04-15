Aizvadītajā piektdienā uz dzelzceļa sliedēm tika aizķerts 12 gadus vecs zēns, kurš, šķērsojot pārbrauktuvi, palaida vilcienu no vienas puses, bet nepamanīja, ka no otras tuvojas vēl viens. Negadījums notika pēc stundām netālu no Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Jaunā mācību nedēļa skolā sākās ar pārrunām par notikušo. Daudzi bērni bija aculiecinieki notikušajam. Daļa nekavējoties zvanīja neatliekamajai palīdzībai un policijai, citi skrēja uz skolu pēc pieaugušo palīdzības. Skolas direktora vietniece stāsta, ka viņa pie zēna atradās līdz mediķu ierašanās brīdim, runāja ar viņu un centās noturēt pie samaņas. Klases audzinātāja tikmēr sazinājās ar vecākiem, un zēns ar mammu runāja pa telefonu.
Zēns nav guvis galvas vai muguras traumas, taču viņam ir vairāki ķermeņa lūzumi, kas prasīs ilgāku ārstēšanos un gultas režīmu. Prognozēts, ka septembrī viņš varētu atgriezties skolā. Gan viņam, gan citiem skolēniem tiks nodrošināts psihologa atbalsts.
Negadījums notika tāpēc, ka zēns neparedzēja vilciena kustību abos virzienos un nepievērsa uzmanību sarkanajam luksofora signālam. Vilciens viņu nenotrieca, bet aizķēra, un soma tika aizsviesta aptuveni 30 metrus no sadursmes vietas. Iespējams, tā mazināja trieciena sekas.
Skolas tuvumā ir intensīva satiksme — dzelzceļš, tramvajs un automašīnas. Lai gan par drošību regulāri runā, iepriekš pie pārbrauktuves dežurējošais darbinieks finanšu trūkuma dēļ vairs nav. Pašlaik viens pašvaldības policists uzrauga trīs skolas, tādēļ direktors plāno lūgt lielāku policijas klātbūtni. Skolām pieejamas arī “Latvijas dzelzceļa” drošības nodarbības.
Jau ziņots, ka piektdien, 10. aprīlī, Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, vilciens notriecis 2014. gadā dzimušu bērnu.
