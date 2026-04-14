Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pirmo reizi vēsturē Ukrainas karavīriem un sabiedrībai ir pietiekams bruņojuma līmenis, lai aizsargātos pret Krievijas triecieniem.
Viņš sacīja, ka Ukraina ir spēcīgākā pozīcijā nekā iepriekšējos vēsturiskajos periodos, tostarp 2014. gadā un 20. gadsimtā.
"Ukraina spēja izturēt pilna mēroga karu un aizsargājas ar cieņu, mūsdienīgi un ar spēju pārnest karu uz ienaidnieka teritoriju, uz Krieviju," norādīja Zelenskis.
Ukrainas droni uzbrukuši ķīmiskajai rūpnīcai Čerepovecā
Ukraina pirmdien ar droniem uzbrukusi ķīmiskajai rūpnīcai Čerepovecā, Krievijas Vologdas apgabalā, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
Mērķis bija amonjaka ražotne Čerepovecā, kas atrodas aptuveni 400 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas, platformā "Telegram" paziņoja Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
Rūpnīca ik gadu saražo simtiem tūkstošu tonnu amonjaka, amonija nitrāta un slāpekļskābes. Šos materiālus var izmantot sprāgstvielu ražošanā.
Čerepovecas mērs Andrejs Nakrošjajevs apstiprināja, ka noticis uzbrukums rūpnieciskajam objektam, vēstīja Maskavas propagandas rupors TASS.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 312 960
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 312 960 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 820 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 863 tankus, 24 389 bruņutransportierus, 39 953 lielgabalus un mīnmetējus, 1732 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1346 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 350 helikopterus, 237 853 bezpilota lidaparātus, 4517 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 89 300 automobiļus un autocisternas, kā arī 4123 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
