Uz Liepājas šosejas netālu no Kalnciema tilta notikušajā sešu kravas automašīnu sadursmē atklājušās jaunas detaļas par negadījuma gaitu. Tagad zināmas arī iesaistīto šoferu notikuma liecības. Sadursmi, iespējams, izraisīja nestrādājošas bremzes un drošas distances neieturēšana, liecina iesaistīto šoferu stāstītais, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Viens no avārijā iesaistītajiem autovadītājiem Aleksejs stāsta, ka bija piestājis ceļa malā, lai palīdzētu kolēģim, kura transportlīdzeklim, iespējams, radusies tehniska problēma. Viņš apzināti izvēlējās platāku nomali, lai netraucētu satiksmi.
Neilgi pēc tam kāds kravas auto apstājās, lai palaistu pretimbraucošos, taču tam no aizmugures lielā ātrumā uztriecās cita fūre, kas, kā saka aculiecinieks, "izlidoja visiem cauri", aizķerot vairākus spēkratus. Sadursmes brīdī vienam no transportlīdzekļiem īslaicīgi izcēlās aizdegšanās.
Visvairāk cieta "Scania" ar cisternu — tās vadītājs bija iespiests kabīnē un nogādāts slimnīcā vidēji smagā, bet stabilā stāvoklī.
Viņš norādījis, ka nav darbojušās automašīnas bremzes.
Arī cits šoferis pēc sadursmes nespēja pats izkļūt no kabīnes.
Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka negadījuma sekas varēja būt daudz smagākas, ja tajā būtu iesaistīts vieglais auto. Vienlaikus viņš pieļauj, ka viens no galvenajiem cēloņiem varētu būt nepietiekama distance starp transportlīdzekļiem. Negadījumā nodarīti būtiski materiālie zaudējumi, bojāta arī ceļa infrastruktūra un uz brauktuves izlijusi eļļa, ko operatīvie dienesti savlaicīgi ierobežojuši.
Policija turpina izmeklēšanu, lai precīzi noskaidrotu avārijas apstākļus.
Jau vēstīts, ka pirmdien pēc plkst. 11 vairāku kravas automašīnu sadursmes dēļ bloķēta Liepājas šoseja netālu no Tīreļiem.
Notikuma vietā mediķu palīdzība bija nepieciešama diviem negadījumā iesaistītajiem, informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD). Viens cietušais guvis vidēji smagus ievainojumus un stabilā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē, savukārt otrs nav guvis smagus ievainojumus, tāpēc viņam hospitalizācija nebija nepieciešama.
Plašāk skatieties 13. aprīļa "Degpunktā" sižetā.
