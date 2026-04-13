Saistībā ar taksometru vadītāju protesta akciju pirmdien, 13. aprīlī dienas pirmajā pusē tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centrālajās ielās un uz tiltiem, informē Rīgas pašvaldība.
Pirmdien, 13.aprīlī no plkst. 8.00 līdz 14.00 notiks pasākuma dalībnieku pulcēšanās un sapulce Zaķusalas krastmalā, kā arī no plkst. 9.00 līdz 11.00 brauciena maršrutā un blakus esošajās ielās tiks regulēta un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme.
Brauciena maršruts: Zaķusalas krastmala – Salu tilts – Krasta iela – Ģenerāļa Radziņa krastmala – Kārļa Mīlenbaha iela – Emīlijas Benjamiņas iela – 13. janvāra iela – 11. novembra krastmala – Akmens tilts – Mūkusalas iela – Mūkusalas ielas rotācijas aplis – Salu tilts – Zaķusalas krastmala.
Atbilstoši nepieciešamībai tiks regulēta vai īslaicīgi slēgta arī sabiedriskā transporta kustība brauciena maršrutā.
Satiksme tiks ierobežota arī visās ielās, kas šķērso šo maršrutu. Tādēļ pirmdienas rītā un priekšpusdienā Rīgas centrā un Pārdaugavā iespējami ievērojami satiksmes apgrūtinājumi. Pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot savus braucienus, izvēlēties alternatīvus maršrutus un rēķināties ar ievērojami ilgāku brauciena laiku.
Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību visās iepriekšminētajās vietās norādītajā laikā.
Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot policijas norādījumus, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi un minimizētu neērtības pārējiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
