Sidnejā otrdien tika aizturēts bijušais Austrālijas Aizsardzības spēku karavīrs Bens Robertss Smits, kuram izvirzītas apsūdzības par Afganistānā laikā no 2009. līdz 2012. gadam pastrādātiem kara noziegumiem.
Robertss Smits, kurš no dienesta atvaļinājās 2013. gadā, pašlaik atrodas apcietinājumā. Apgalvojumi par vairākus augstus militāros apbalvojumus saņēmušā speciālo spēku karavīra dalību kara noziegumos pirmo reizi parādījās jau 2018. gadā, bet tagad viņš par tiem tiks tiesāts krimināltiesā.
Draud mūža ieslodzījums
Atvaļinātais Speciālā gaisa dienesta pulka kaprālis otrdien tika aizturēts Sidnejas lidostā un policijas pavadībā izvests no lidmašīnas. Viņam apsūdzības izvirzītas piecās epizodēs, kuras klasificējamas kā kara noziegumi. Par katru no tām notiesājoša sprieduma gadījumā var tikt piespriests mūža ieslodzījums. Apsūdzības attiecas uz Robertsa Smita dienesta laiku Afganistānā, kur viņš sešu misiju ietvaros dienēja laikā no 2006. līdz 2012. gadam.
Apsūdzības ieskatā viņš no 2009. līdz 2012. gadam ir bijis atbildīgs par piecu afgāņu nelikumīgu nogalināšanu Orūzgānas provincē, kur bija izvietoti Austrālijas karavīri.
Policija pavēstījusi, ka apsūdzētais sagūstītos afgāņus nošāvis pats vai licis to izdarīt saviem padotajiem. Austrālijas likums par kara noziegumu klasificē tīšu slepkavību bruņota konflikta apstākļos, ja tiek nogalināts cilvēks, kas karadarbībā tobrīd nepiedalās, piemēram, civiliedzīvotājs, karagūsteknis vai ievainots karavīrs.
No varoņa par apsūdzēto
Četrdesmit septiņus gadus vecā Robertsa Smita aizturēšanu britu raidorganizācija BBC nodēvējusi par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Austrālijas militārajā vēsturē. Par varonību kaujaslaukā Afganistānā viņš bija saņēmis vairākus augstus militāros apbalvojumus, tostarp Viktorijas krustu. Pēc atvaļināšanās no Austrālijas armijas Robertss Smits, kurš tiek uzskatīts par populārāko savas paaudzes militārpersonu, tika sagaidīts kā nacionālais varonis, norāda BBC. Atvaļinātais karavīrs uzstājās ar runām, viņa attēls bija redzams uz žurnālu vākiem. Vēl dienesta laikā 2011. gadā viņu uz pieņemšanu aicināja karaliene Elizabete II, bet 2013. gadā kara varonis Austrālijā tika atzīts par "gada tēvu". Situācija mainījās 2018. gadā, kad mediju grupas "Nine Entertainment" laikraksti vēstīja par noziegumiem, kurus Robertss Smits esot pastrādājis Afganistānā.
To vidū esot sagūstīto afgāņu piekaušana un nogalināšana, kā arī dienesta biedru iebiedēšana.
Visus pārmetumus atvaļinātais karavīrs ir noraidījis. Viņa ieskatā šādus nomelnojošus apgalvojumus izdomājuši skaudīgi un atriebīgi dienesta biedri. Lai atgūtu savu labo vārdu, Robertss Smits civiltiesā vērsās pret Austrālijas laikrakstiem, kuri bija publicējuši apgalvojumus par kara noziegumiem. Tiesāšanās ilga septiņus gadus un izmaksāja miljoniem dolāru. Austrālijas prese to nodēvējusi par gadsimta prāvu, kurā Robertss Smits zaudēja. 2023. gadā federālais tiesnesis nolēma, ka apsūdzības četrās no pavisam sešām slepkavībām ir patiesas. Šo spriedumu pagājušajā gadā apstiprināja arī apelācijas tiesa. Tagad ir gaidāma krimināltiesa, kurā notiesājošam spriedumam nepieciešams savākt pārliecinošākus pierādījumus.
Aicina nepolitizēt
Austrālijā populārā kara varoņa aizturēšana ir izraisījusi jūtamu šķelšanos sabiedrībā. Kamēr vieni ar atzinību uzņem centienus izmeklēt iespējamus kara noziegumus, citi pauž neizpratni par valsts labā daudz izdarījuša karavīra saukšanu pie atbildības. Miljardiere Džīna Rainharta, kas ir Austrālijā bagātākā persona, paziņojusi, ka "nesaprot", kāpēc ir jātērē lielas naudas summas, lai tiesātu karavīrus, kuri ir kalpojuši savai valstij. Bijušais premjers Tonijs Ebots paudis viedokli, ka dažus Afganistānā dienējušos Austrālijas karavīrus, kuri "drošsirdīgi cīnījušies", tagad "vajāšanai pakļauj valsts, kuras labā viņi dienēja". Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs Robertsa Smita aizturēšanu raksturojis kā "grūtu laiku" valsts Aizsardzības spēkiem. Viņš uzsvēra, ka austrāliešiem vajadzētu "katru dienu" izteikt pateicību ikvienam, kas nēsā formastērpu un ir gatavs valsts labā atdot dzīvību. Leiboristu partiju pārstāvošais premjers aicināja notikušo nepolitizēt un atteicās komentēt konkrēto lietu. Opozīcijas līderis Anguss Teilors, kurš vada centriski labējo Liberālo partiju, pauda uzskatu, ka federālajai valdībai būtu jānodrošina finansējums ikvienas kara noziegumos apsūdzētas militārpersonas juridiskajai aizstāvībai, lai varētu garantēt "godīgu tiesu". "Nevainīguma prezumpcija ir būtiska," uzsvēra opozīcijas līderis.
Jāpiebilst ka Robertss Smits ir otrais austrāliešu Afganistānas kara veterāns, kuram izvirzītas apsūdzības kara noziegumos. 2023. gadā apsūdzība par neapbruņota afgāņa nošaušanu tika izvirzīta bijušajam karavīram Oliveram Šulcam. Viņa lietā, kas attiecas tikai uz vienu epizodi, prokurori un aizstāvības puse tiesu agrāk par nākamo gadu neprognozē. Tas liecina, ka arī Robertsa Smita lietā tiesa drīzumā nav gaidāma. Plašāka uzmanība iespējamiem Austrālijas militārpersonu pastrādātiem kara noziegumiem tika pievērsta pēc tam, kad 2020. gadā tika publiskots tā dēvētais Breretona ziņojums, kas tapa Austrālijas armijas ģenerālmajora Pola Breretona vadībā. Tajā tika izmeklēti gadījumi, kuros militārpersonas Afganistānā varētu būt pastrādājušas kara noziegumus. Ziņojumā teikts, ka atrasti "ticami pierādījumi" par to, ka elitāro vienību karavīri pretlikumīgi ir nogalinājuši 39 cilvēkus, un ieteikts izmeklēt 19 pašreizējo vai bijušo Austrālijas militārpersonu darbību. Sekojošās izmeklēšanas rezultātā apsūdzības izvirzītas diviem bijušajiem karavīriem – Šulcam un Robertsam Smitam. Izmeklētāji ir atzinuši, ka pirms daudziem gadiem Afganistānā notikušu iespējamu noziegumu izmeklēšana ir ļoti sarežģīta, tostarp tāpēc, ka došanās uz šo valsti un noziegumu vietu apsekošana nav iespējama. Laikā no 2001. līdz 2021. gadam Afganistānā dienēja 40 000 Austrālija karavīru, no kuriem 41 krita.