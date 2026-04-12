Jauns ASV veikts pētījums liecina, ka laulība var būt saistīta ar zemāku vēža risku, tomēr eksperti uzsver — tas nenozīmē, ka precēšanās pati par sevi pasargā no slimības.
Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "Cancer Research Communications", analizēti vairāk nekā četri miljoni vēža gadījumu ASV 12 štatos. Rezultāti rāda, ka cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši laulībā, vēzis tiek diagnosticēts ievērojami biežāk nekā tiem, kuri ir vai kādreiz bijuši precējušies.
Vīriešiem, kas nekad nav precējušies, saslimstība ir par 68% augstāka, bet sievietēm — par 83% lielāka.
Pētījuma līdzautors, epidemiologs Paulo Pinheiro, norāda, ka laulības statuss var atspoguļot plašāku sociālo un uzvedības faktoru kopumu. "Tas var ietvert gan veselīgākus dzīves paradumus, gan lielāku iesaisti profilaktiskajās pārbaudēs," viņš skaidro.
Īpaši izteiktas atšķirības konstatētas ar infekcijām un dzīvesveidu saistītu audzēju gadījumos, piemēram, saskaroties ar plaušu, aknu un dzemdes kakla vēzi. Savukārt mazākas atšķirības novērotas tādos vēža veidos kā krūts vai prostatas vēzis.
Pētnieki uzsver, ka
laulība bieži saistīta ar lielāku sociālo atbalstu, stabilākiem ienākumiem un veselīgākiem ieradumiem,
piemēram, mazāku smēķēšanu vai alkohola lietošanu. Tomēr viņi brīdina nepārvērtēt šo saikni — rezultātus var ietekmēt arī tas, ka veselīgāki cilvēki biežāk apprecas.
Eksperti uzsver, ka galvenais secinājums nav aicinājums precēties, bet gan nepieciešamība pievērst lielāku uzmanību veselībai, īpaši tiem, kuri dzīvo vieni, tostarp regulāri veikt profilaktiskās pārbaudes un veidot spēcīgus sociālos atbalsta tīklus.
