Režisors Varis Brasla, neraugoties uz redzes problēmām, joprojām apmeklē sabiedriskus pasākumus, kur viņu pavada un atbalsta sieva, aktrise Vizma Kalme. Viņa palīdz gan ikdienas situācijās, gan pārvietošanās laikā, jo ilgākus attālumus režisoram veikt ir sarežģīti, uzzinājis žurnāls "Kas Jauns".
Par savu veselību Brasla izsakās ar humoru, uzsverot, ka svarīgi ir turpināt būt sabiedrībā un neatslēgties no apkārt notiekošā. Arī sieva piekrīt, ka, kamēr vien iespējams, aktīva dzīve ir jāturpina.
Ikdienā pārvietošanās un praktiskie risinājumi lielākoties ir sievas pārziņā, tostarp transporta organizēšana. Savukārt pats režisors tehnoloģiju ziņā palicis pie vienkāršāka risinājuma — viņš joprojām izmanto podziņtelefonu, kas viņam šķiet ērtāks redzes dēļ.
Brasla atzīst, ka mūsdienu digitālā vide viņam nav tuva, un viņš dod priekšroku tiešai saziņai ar cilvēkiem klātienē, nevis komunikācijai tiešsaistes vidē.
