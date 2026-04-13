Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien nolēma piešķirt Mediķu ielas nosaukumu ielai, kas savieno Hipokrāta ielu un Juglas ielu.
Iela atrodas Rīgas Austrumu slimnīcas dienvidu daļā.
Ārtelpas un mobilitātes departamentam plānots uzdot izvietot ielas nosaukuma zīmes trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Gala lēmums par ielas nosaukuma piešķiršanu jāpieņem Rīgas domei.
