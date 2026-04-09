Pēc aptuveni gada pārtraukuma televīzijas spēles "SuperBingo" komandai atkal pievienojusies aktrise Ance Strazda, jo Kristas Zvirgzdiņas ģimenē jau drīzumā gaidāms trešais bērniņš.
"Iepriekš man bija patiesi skumji šķirties, kad darbā atgriezās kolēģe, kuru biju aizvietojusi bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Biju iejutusies gan komandā, gan izpratusi raidījuma formātu, tāpēc tagad esmu ļoti priecīga un nevilcinoties piekritu, kad saņēmu uzaicinājumu atkal atgriezties," stāsta Ance Strazda.
Ance ir viena no neatkarīgā teātra trupas "Kvadrifrons" dibinātājām un jau iepriekš uz laiku bijusi raidījuma "SuperBingo" vadītāja. Viņa stāsta: "Kā aktrise esmu pieradusi būt uz skatuves un daudzu acu priekšā. "SuperBingo" arī ir notikums, kas īstenojas reālajā laikā, tomēr tas ir pavisam citādi nekā būt uz skatuves – cita dinamika un atbildība. Šajā laikā raidījums ir attīstījies – ir mainījušās studijas spēles, pieaudzis laimestu apjoms, un es jau iepriekš iepazinos ar jaunumiem, lai justos droši ēterā. Tajā pašā laikā pats būtiskākais nav mainījies – studijā joprojām satieku patiesi priecīgus un aizrautīgus cilvēkus, un tieši tas man šajā darbā sniedz vislielāko gandarījumu."
Interesanti, ka Ances pieredze "SuperBingo" vadītājas lomā rosināja "Kvadrifrona" radošo komandu iestudēt teātra izrādi par loterijām – "Viss bumbās", kas skatāma teātra telpās Merķeļa ielā 4, Rīgā.
"Mums ir svarīgi, ka raidījuma vadītājam piemīt spēja strādāt ar auditoriju gan kadrā, gan aizkadrā, kā arī padziļināti pārzināt "Latvijas Loto" vidi un notikumus. Šajā laikā Ances darbs teātrī pie izrādes par loteriju pasauli ir tikai stiprinājis viņas izpratni par norisēm raidījuma studijā," uzsver raidījuma "SuperBingo" producente Kristīne Balāvina.
