Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās (DUS) kopš akcīzes nodokļa samazinājuma, kas stājās spēkā 1. aprīlī, dīzeļdegvielas vidējā cena ir pieaugusi par pieciem centiem, liecina aģentūras LETA apkoptie dati.
"Neste Latvija" DUS dīzeļdegvielas cena 30. martā bija 2,117 eiro par litru, bet ceturtdien cena ir par pieciem centiem lielāka — 2,167 eiro par litru.
Savukārt degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" DUS dīzeļdegvielas vidējā cena 30. martā bija 2,134 eiro par litru, bet ceturtdien cena arī ir par pieciem centiem lielāka — 2,184 eiro par litru.
Vienlaikus turpina pieaugt arī 95. markas benzīna cena. Tostarp "Circle K Latvia" DUS benzīna cena ir palielināta no 1,764 eiro par litru 30. martā līdz 1,854 eiro par litru ceturtdien, bet "Neste Latvija" DUS benzīna cena ir palielināta no 1,747 eiro par litru 30. martā līdz 1,837 eiro par litru ceturtdien.
1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums,
kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai — no līdzšinējiem 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Samazinātās likmes tiks piemērotas līdz 30. jūnijam.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijā (LDTA) iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums dīzeļdegvielai cenās jau ir atspoguļots, tomēr to "noēno" kārtējais degvielas iepirkuma cenas kāpums "S&P Global" aģentūras "Platts" kotācijās.
LDTA norāda, ka situācijā, kad iepirkuma cena "Platts" tik krasi svārstās un strauji pieaug, jebkāds valsts radīts nodokļu ietaupījums tiek nosegts ar reālajām produkta izmaksām starptautiskajā tirgū. Lai arī akcīzes likmes samazinājums tik dinamiskā situācijā bija īslaicīgi redzams DUS cenās, tas ir samazinājis degvielas cenas.
