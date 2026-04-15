Eiropas Prokuratūra (EPPO) pabeigusi pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamu krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem Valkas pašvaldībā, kur viens no apsūdzētajiem ir Valkas novada mērs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).
EPPO Rīgā pabeigusi pirmstiesas izmeklēšanu lietā par Eiropas Savienības investīciju izkrāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Valkas novada pašvaldībā. Krimināllietā
apsūdzības izvirzītas trim personām, tostarp divām pašvaldības amatpersonām, no kurām viena ir Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,
informēja EPPO.
Krimināllieta attiecas uz Valkas novada pašvaldības īstenotu ES fonda projektu, kas saistīts ar valsts atbalsta sniegšanu komercdarbības attīstīšanai reģionos.
Saskaņā ar tiesisko regulējumu pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta dotācijas saņemšanai, kas investīcijas veidā izmantojama degradēto teritoriju atjaunošanai ar mērķi šajās atjaunotajās teritorijās attīstīt komercdarbību.
Īstenojot šāda veida projektus, pašvaldībām jānodrošina, ka projektā netiek attīstīta mērķorientēta infrastruktūra, proti, netiek attīstīta infrastruktūra, kas izbūvēta jau iepriekš zināmam komersantam un pielāgota šā komersanta vajadzībām.
Izmeklēšanā konstatēts, ka laikā no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada oktobrim apsūdzētās personas, pretēji valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem un tiesiskā regulējuma prasībām, veica krāpnieciskas darbības, tostarp Valkas novada domes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli, lai ar viltu iegūtu ES fonda projekta līdzekļus ne mazāk kā 693 520 eiro apmērā. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi bija 670 032 eiro un Latvijas valsts budžeta dotācija 23 488 eiro.
Izmeklētāji uzskata, ka personu grupa, projekta dokumentos norādot falsificētu informāciju, projekta īstenošanā slepeni iesaistīja un prettiesiski favoritizēja konkrētu komersantu, kura komercdarbības vajadzībām tika uzcelta jauna ražošanas ēka.
Apsūdzētās personas slepeni, neinformējot projekta sadarbības iestādi, minēto komersantu iesaistīja gan projekta īstenošanas vietas izvēlē, gan arī ražošanas ēkas projektēšanas procesā. Turklāt projekts īstenots un ražošanas ēka uzcelta zemes vienībā, kas nemaz neatbilst degradētas teritorijas statusam.
Šī zemes vienība izvēlēta tāpēc, ka tā atrodas blakus minētā komersanta jau esošajai ražotnei.
Turklāt Valkas novada domes priekšsēdētājs, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, pašvaldības vārdā uzņēmās ilgtermiņa parādsaistības prettiesiski īstenotā projekta privāto attiecināmo izmaksu 396 398 eiro apmērā segšanai, kā rezultātā tika radītas smagas finansiālas sekas pašvaldībai, apdraudot pašvaldības autonomo funkciju izpildi, uzskata prokuratūra.
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka Valkas novada pašvaldības īstenotais ES fonda projekts īstenots ne tikai prettiesiski, bet arī nesaimnieciski, neievērojot projekta sadarbības iestādes izstrādāto metodiku, kā rezultātā projekta īstenošana ir radījusi nevis finansiālus ieguvumus, bet gan ilgtermiņa zaudējumus pašvaldības budžetam, uzskata izmeklētāji.
Tuvākajā laikā krimināllietu plānots nodot tiesai.
Kriminālvajāšanu rosināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
