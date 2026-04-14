"Rīgas acs" par 3,82 miljoniem eiro pārdos pusi "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju

Otrdien noslēgts līgums par "Rīgas satiksmes" meitas kompānijai SIA "Rīgas acs" piederošo 49,99% AS "Rīgas starptautiskā autoosta" akciju pārdošanu SIA "Rivaro Holding" par 3,82 miljoniem eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
"Rivaro Holding" sniegtā informācija liecina, ka "Rīgas starptautiskās autoostas" darbība tiks saglabāta esošajā atrašanās vietā, vienlaikus autoostas attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā plānots investēt virs pieciem miljoniem eiro. "Rīgas starptautiskā autoosta" apkalpo arī Jelgavas autoostu, liecina informācija kompānijas mājaslapā.
"Rivaro Holding" uz pusēm pieder Sergejam un Vasilijam Serdjukoviem. Sergejam Serdjukovam līdz šim jau piederēja 25,41% "Rīgas starptautiskās autoostas" akciju un viņš ieņem arī uzņēmuma padomes locekļa amatu. Ņemot vērā šo apstākli, pircējam esot izpratne par nepieciešamajām darbībām veiksmīgākai autoostas attīstībai.
Kā skaidro "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, šis darījums ir loģisks solis, īstenojot Rīgas domes lēmumu par līdzdalības izbeigšanu un fokusējoties uz uzņēmuma pamatdarbību - sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu.
"Pārdošanas process tika organizēts atklāti un konkurences apstākļos, kas ļāva sasniegt finansiāli izdevīgāko rezultātu," uzsver Innusa.
Savukārt "Rivaro Holding" līdzīpašnieks Vasilijs Serdjukovs norāda, ka uz Rīgas starptautisko autoostu raugās kā uz būtisku daļu no Rīgas nākotnes transporta mezgla - ciešā sasaistē ar "Rail Baltica", pilsētas sabiedrisko transportu, Centrāltirgu, vēsturisko centru un visas apkārtējās teritorijas attīstību.
"Mūsu pirmais uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma stabilu un nepārtrauktu darbību. Tālākai attīstībai jānotiek pakāpeniski - uzlabojot infrastruktūras kvalitāti, ērtības pasažieriem un pārvadātājiem, kā arī stiprinot autoostas lomu kā nozīmīgam pilsētvides objektam, ar kuru rīdzinieki un pilsētas viesi var lepoties," paziņojumā citēts Serdjukovs.
Viņš pauž pārliecību, ka šāds objekts var attīstīties ciešā koordinācijā ar uzņēmuma esošo vadību, transporta nozares institūcijām un Rīgas domi.
Pārdošanas procesu organizēja audita un biznesa konsultāciju uzņēmums SIA "KPMG Baltics" sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju "KPMG Law".