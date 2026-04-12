ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka ASV karaflote nekavējoties sāks Hormuza šauruma blokādi, apturot tajā ieejošos un no tā izejošos kuģus.
Pēc neveiksmīgajām ASV un Irānas miera sarunām Islamabadā Tramps nolēmis pastiprināt kontroli pār stratēģisko kuģu ceļu, kas nodrošina 20% no pasaules naftas transporta apjoma, tādējādi cerot atņemt Teherānai svarīgāko ienākumu avotu.
Savā ierakstā sociālās saziņas vietnēs Tramps norādījis, ka devis karaflotei rīkojumu pārtvert ikvienu kuģi starptautiskajos ūdeņos, kas maksājis Irānai pieprasīto nodevu par Hormuza šauruma šķērsošanu.
Baltā nama saimnieks arī uzsvēris, ka sarunu neveiksmes cēlonis esot Irānas vēlme iegūt kodolieročus.
Viņš piebildis, ka piemērotā brīdī ASV armija piebeigs to mazumiņu, kas palicis pāri no Irānas pēc sešas nedēļas ilgās karadarbības.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu