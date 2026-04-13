Mūsu nemierīgajā laikā, kad piedzīvojam militāros konfliktus un ekonomiskos satricinājumus, tepat Eiropā, samērā netālu no mums, ir valsts, kas jau devīto gadu pēc kārtas ANO "Ziņojumā par pasaules laimi" ieņem pašu augstāko novērtējumu. Turklāt – par spīti savai atrašanās vietai: mūsu kontinenta pašos ziemeļos un tam, ka sauszemes robeža ar impēriski noskaņoto Krieviju sasniedz gandrīz 1300 kilometrus. Tā ir Somija.
Pēdējos gados par Somiju un somiem dzirdam arī to, ka viņi ir iedvesmojošs piemērs: no viņiem var mācīties, kā satraucošos notikumos nekrist panikā, kā visādu veidu krīzēm mērķtiecīgi gatavoties – jo sevišķi laikos, ko vēl nesen varēja dēvēt par samērā mierīgiem. Nepilnu sešu miljonu valstī pēdējo 20 gadu laikā ir uzbūvētas 50 500 civilās aizsardzības patvertnes, kur militāra apdraudējuma laikā var paglābties apmēram 4,8 miljoni Somijas iedzīvotāju.
Tikmēr paši somi lepojas ne tikai ar teicami sagatavoto civilās aizsardzības infrastruktūru pazemē un pašu sabiedrības izpratni par noturību krīžu situācijās, bet arī par kādu unikālu objektu virszemē galvaspilsētas pašā centrā, Helsinku sirdī iepretim parlamenta ēkai. Tā ir Helsinku centrālā bibliotēka "Oodi" jeb latviskojot – "Oda". Ikviens apmeklētājs, kurš tur iegriezies pirmo reizi, droši vien daudz vairāk par arhitektonisko izpildījumu būs pārsteigts par ēkas neparasto izmantošanas koncepciju, kas vismaz zemākajos stāvos neko daudz neliecina par nonākšanu bibliotēkā tās tradicionālajā izpratnē.
Kā kopīgā dzīvojamā istabā
"Somijā un Helsinkos būsi vairākas dienas?