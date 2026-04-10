Neizsīkst ASV prezidenta Donalda Trampa kritika par, viņaprāt, nepietiekami lielo NATO iesaisti militārajā operācijā pret Irānu. Baltā nama saimnieka redzējumam piebalsojis arī pats alianses vadītājs. Ekspertu vērtējumā formāla izstāšanās ir maz ticama, taču prezidenta rīcībā ir citi instrumenti, kā būtiski mazināt ASV iesaisti aliansē.
Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns 360TV Ziņām uzsver, ka ASV kā prezidentāla valsts dod prezidentam plašas pilnvaras rīkoties arī bez formālas izstāšanās no NATO. Viņš skaidro, ka Donalds Tramps var atsaukt gan civilpersonas, gan militārpersonas, tostarp augsta līmeņa amatpersonas NATO struktūrās, ierobežot dalību militārajās mācībās, kā arī pārvietot karaspēku un bruņojumu Eiropā, tādējādi faktiski vājinot alianses darbību.
Savukārt politikas zinātnes doktors Mārtiņš Hiršs norāda, ka Trampa retorika var būt saistīta ar iekšpolitisku taktiku. Pēc viņa teiktā, ASV prezidents mēdz pāriet no vienas krīzes uz nākamo, lai novērstu uzmanību no neveiksmēm, šajā gadījumā – ārpolitikā, tostarp saistībā ar situāciju Irānā.
Tikmēr politologs Andis Kudors uzsver, ka, neskatoties uz spriedzi, transatlantiskā saite joprojām nav pārrauta. Viņaprāt, NATO pastāvēšanu nodrošina ārējie drošības draudi, un pat iepriekš, kad alianses nozīme tika apšaubīta, tā nav sabrukusi.
Eksperti kopumā secina – lai gan Trampa izteikumi rada bažas par ASV lomu aliansē, tuvākajā laikā pilnīga izstāšanās no NATO nav gaidāma, taču iespējama tās praktiska vājināšana.
