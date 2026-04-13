Francija un Lielbritānija tuvākajās dienās plāno rīkot konferenci par iespējamo misiju Hormuza šaurumā, pirmdien platformā "X" pavēstījis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Konferencē sapulcēsies "valstis, kas gatavas līdzās mums piedalīties miermīlīgā daudznacionālā misijā, kuras mērķis būtu atjaunot kuģošanas brīvību šaurumā", norādīja Francijas prezidents. Viņš uzsvēra, ka misijai būs aizsardzības raksturs, tā būs nošķirta no karojošajām pusēm un tiks īstenota, tiklīdz to ļaus situācija.
Makrons nesen izteicās, ka šādā misijā gatavas piedalīties aptuveni ducis valstu.
Francija uzreiz neatklāja, kas tieši piedalīsies konferencē un kad tā notiks.
Hormuza šaurums, kas atrodas starp Irānu un Omānu, ir viens no pasaulē svarīgākajiem kuģošanas ceļiem pasaules naftas tirdzniecībā.
ASV paziņojušas, ka tās spēki pirmdien sāks Irānas ostu blokādi, lai piespiestu Teherānu piekāpties sarunās par Irānas kara izbeigšanu.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
