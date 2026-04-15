Ceturtdien un piektdien daudzviet Latvijā līs, taču sestdien un svētdien gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Paredzams, ka stiprāk līs naktī uz ceturtdienu vietām Kurzemes dienvidrietumu pusē, kā arī ceturtdien un piektdien vietām Latgalē, Sēlijā un Vidzemē. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zem nulles, maksimālā temperatūra dienas laikā gaidāma +8..+18 grādu robežās.
Sestdien, 18. aprīlī, gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +1..+5 grādiem un dienā pakāpsies līdz +13..+18 grādiem, bet dažviet piekrastē nebūs siltāks par +9 grādiem.
Svētdien prognozēts lielāks mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra pazemināsies par 2-3 grādiem.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra naktīs daudzviet valstī var noslīdēt mazliet zem nulles, dienas galvenokārt nav gaidāmas siltākas par +16 grādiem. Spēcīgu nokrišņu varbūtība būs zema, lielā valsts daļā turpināsies sausums.
