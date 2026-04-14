Rīgā otrdien plaši glābēju spēki devušies dzēst ugunsgrēku dzīvojamā mājā Bruņinieku ielā 70.
Plkst. 14.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Bruņinieku ielu, kur koka divstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks un liesmas strauji izplatās, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 30 glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm.
Notikuma vietas tuvumā — Bruņinieku un Avotu ielas apkārtnē — ierobežota un ļoti apgrūtināta satiksme.
VUGD skatītājus aicina netuvoties ugunsgrēka vietai, lai netraucētu glābēju un citu operatīvo dienestu pārstāvju darbu un pārvietošanos notikuma vietā, kā arī atrodoties sadūmojumā nekaitētu savai veselībai.
RP SIA "Rīgas satiksme" informē, ka ugunsgrēka dēļ Bruņinieku ielā 68 ir slēgta satiksme. 50. maršruta autobusi Abrenes ielas virzienā tiek novirzīti pa Avotu ielu, Matīsa ielu un A. Čaka ielu, tālāk pa maršrutu. Izmaiņu laikā netiek apkalpotas pieturas "Bruņinieku iela" un "Čaka iela".
