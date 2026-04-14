Filipīnas lūgušas ASV atļauju iegādāties vairāk Krievijas jēlnaftas, otrdien paziņoja Manila.
Kopš ASV un Izraēlas kara pret Irānu sākuma Filipīnu vienīgajai naftas pārstrādes rūpnīcai atcelta vismaz četru miljonu naftas barelu piegāde. Filipīnas ir atkarīgas no naftas importa.
Tuvo Austrumu kara apstākļos Vašingtona pagājušajā mēnesī atļāva pārdot Krievijas izcelsmes jēlnaftu un naftas produktus, kas līdz 12. martam jau bija iekrauti tankkuģos. Šis Krievijai noteikto sankciju atvieglojums bija spēkā līdz 11. aprīlim.
"Mēs esam sazinājušies ar Ārlietu ministriju par vēl vienu logu vai embargo atcelšanas pagarinājumu," žurnālistiem pavēstīja Filipīnu enerģētikas sekretāre Šarona Garina.
Lai gan ASV nav atbildējušas, "mēs esam ļoti pozitīvi noskaņoti", norādīja ministre. Ja tas nenotiks, mums ir arī citas iespējas, viņa piebilda.
"Enerģētikas ministrija šo problēmu uzskata ne tikai par šodienas vai nākamās nedēļas, vai nākamā mēneša problēmu. Tā būs ilgstoša problēma," skaidroja Garina.
Aptuveni 30% no Filipīnu jēlnaftas importa ir atkarīgi no piegādēm, kurām jāšķērso Hormuza šaurums. Pārējo Filipīnām nepieciešamo degvielu piegādā Āzijas naftas pārstrādes uzņēmumi, kas arī ir atkarīgi no Tuvo Austrumu jēlnaftas.
Piegāžu krīze ir izraisījusi strauju degvielas cenu kāpumu Filipīnās.
Ja neizdosies iegūt vairāk Krievijas jēlnaftas, Manila meklēs citus avotus, piemēram, Kolumbiju, ASV un Kanādu, kā arī apsvērs tuvākos piegādātājus, piemēram, Bruneju un Indiju, atklāja Garina.
"Mēs vēlējāmies atvērt Krievijas "logu", bet mēs vēlamies vairāk iespēju. Mums ir vajadzīga diversifikācija, lai mēs nebūtu atkarīgi tikai no vienas valsts," uzsvēra ministre.
Filipīnām ir naftas krājumi aptuveni 50 dienām, atklāja Garina.
